Condemnen només per maltractament l'acusat de violar, retenir i amenaçar la parella a Figueres

L'Audiència de Girona ha condemnat a 1 un any de presó per maltractament en l'àmbit de la violència domèstica l'acusat que s'enfrontava a una pena de 14 anys i mig per violar contínuament la parella, retenir-la al domicili on convivien a Figueres i amenaçar-la. La sentència conclou que "no ha quedat acreditat" que, al llarg de la relació de tres anys, la denunciant accedís a mantenir relacions sexuals amb el processat "per evitar que s'enfadés, la insultés o es posés violent". A l'hora de dictar sentència, el tribunal exposa que el relat de la víctima té contradiccions "importants" que "no permeten" condemnar l'acusat per les agressions sexuals, la detenció il·legal i les amenaces. El condemnen perquè el 26 de setembre del 2017 va empènyer la dona i la va tirar a terra.