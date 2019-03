A presó un lladre per atracar dos supermercats a Figueres amb un ganivet

El jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Figueres ha enviat a presó un lladre reincident per atracar a punta de ganivet a dos supermercats de la població el 20 de març.

En els dos robatoris el delinqüent va entrar al local, va amenaçar un treballador que hi havia a la línia de caixa esgrimint un ganivet de cuina de grans dimensions, va arreplegar diners del calaix i va marxar a peu. Els Mossos d'Esquadra van obrir una investigació per identificar l'autor dels atracaments. Aquest dimarts han detingut el sospitós a Figueres. Es tracta d'un home de 40 anys, de nacionalitat espanyola, amb domicili desconegut i amb antecedents per fets semblants.

Segons informen els Mossos d'Esquadra, els dos robatoris amb violència i intimidació van passar la tarda de dimecres passat. El lladre va entrar cap a les cinc de la tarda a un supermercat de l'avinguda Vilallonga. En passar la línia de caixa, va amenaçar una treballadora amb un ganivet d'uns 20 centímetres fins que va obrir el calaix. Aleshores, va arreplegar 125 euros i va marxar a peu.

El segon atracament va ser en un altre supermercat, aquest situat a la carretera N-II amb el carrer Nou. Cap a els vuit del vespre, l'atracador va entrar al local, es va dirigir directament al caixer i li va posar el ganivet a l'esquena. També amb amenaces, va aconseguir que obrir el calaix, d'on es va endur 120 euros abans de sortir corrent.

La unitat d'investigació de la comissaria de Figueres va obrir una investigació que s'ha saldat aquest dimarts amb la detenció del sospitós. El detingut té antecedents per fets semblants. Després de passar a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia, el jutge ha ordenat l'ingrés a presó.