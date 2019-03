Un senglar adult es passeja per la rambla de la riera Ginjolers de Roses

La nit d'aquest passat dimarts, un senglar adult ha estat enregistrat mentre es passejava per la rambla de la riera Ginjolers de Roses. L'autor del vídeo que mostra la presència de l'animal, M. B., va creure, en un primer moment, que es tractava d'un gos gros, però ràpidament es va adonar que era un porc salvatge.

La presència de senglars dins del nucli urbà rosinc no és excepcional. Hi ha detectada, des de fa temps, un grup de senglars a la zona de Mas Oliva. Els caçadors i l'Ajuntament estan al cas i estan prenent mesures per intentar capturar-los i evitar que entrin a la vila, segons ha explicat l'alcaldessa Montse Mindan. En cas de trobar-ne un, el millor consell és allunyar-se i no provocar-lo. I avisar la Policia Local, els Mossos d'Esquadra o els Agents Rurals si és possible.