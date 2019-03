El Port de la Selva retira la pancarta 'Llibertat peixos pacífics' a instàncies de la Junta Electoral

L'Ajuntament del Port de la Selva (Alt Empordà) ha retirat la pancarta de 'Llibertat peixos pacífics' després que la Junta Electoral enviés un requeriment personal a l'alcalde, Josep Maria Cervera. En aquest document, Cervera ha afirmat que la Junta Electoral l'acusava de fer "un intent grotesc de burla" sobre la prohibició de penjar pancartes en defensa dels presos independentistes als ajuntaments.

Aquest dilluns, l'alcalde va rebre un nou avís que si en un termini de 24 hores no treia la pancarta, donarien ordres als Mossos d'Esquadra perquè la despengessin ells. Finalment, els veïns van anar a l'Ajuntament i van demanar a l'alcalde de retirar-la per evitar problemes al batlle, però els habitants ja han avançat que buscaran un edifici de propietat privada per penjar-la.