Bebe, Sau30 i Serial Killerz actuaran a l'Embarraca't 2019

Figueres ja comença a escalfar motors per les Fires i Festes de la Santa Creu. L'Ajuntament i el Consell Local de Joventut van presentar ahir el cartell de l'Embarraca't i deu dels onze grups que hi actuaran. A l'espera de saber el nom del darrer grup destacat, noms com l'extremenya Bebe i Sau30 encapçalen la programació d'enguany.

L'Embarraca't posarà música a la Santa Creu des del 26 d'abril fins el 4 de maig. S'encetarà per primera vegada amb una nit temàtica dedicada al trap amb l'artista Fernando Costa i Los Hijos de la Luna, que inauguraran la programació d'enguany el divendres 26 d'abril.

La trentena edició de l'Embarraca't té un marcat caràcter femení. A més de la coneguda Bebe, hi haurà el quintet Maruja Limón i les valencianes Las Hijas de la Cumbia, que ofereixen propostes de ritmes ballables.

Els Serial Killerz, la combinació d'un DJ amb un bateria, marcarà una sessió contundent en què el rock es fon amb la música electrònica i les versions dels èxits més festius arribaran de la mà de dos dels grups que més actuen pel país: Orquestra Maribel i Banda Neón. Respecte a la música en català, comptarà amb una aposta de futur, Jules, un autèntic fenomen actual, i els grans èxits de Sau, que transportaran el públic als anys 90 en la seva gira dels 30 anys.

Hi ha pendent per anunciar el nom d'un dels grups destacats de la programació d'aquest 2019, que es farà públic el proper 8 d'abril.

Quant a les barraques, s'ha seguit amb la valoració dels projectes amb retorn social a la ciutat de les entitats per tal de concedir-los l'estand. Enguany hi participaran 10 entitats.