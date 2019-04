L'Ajuntament de Figueres vol ampliar la declaració de municipi turístic a tota la ciutat. L'equip de govern portarà al ple d'aquest dijous l'expedient, que després s'enviarà amb caràcter urgent a la Direcció General de Comerç de la Generalitat per aconseguir que la mesura sigui efectiva aquest mateix estiu i els establiments puguin obrir els diumenges i festius.

El regidor de Promoció Econòmica, Manuel Toro, ha explicat que inicialment la petició va venir del sector comercial de Vilatenim però, que atenent les peticions i recomanacions del Departament de Comerç i de l'associació de comerciants de la ciutat, han decidit fer-ho extensiu a tota la ciutat. Toro espera que la resolució sigui positiva tenint en compte les característiques de la ciutat i l'afluència de trànsit que registra la C-260, especialment durant els mesos d'estiu.

Figueres té el centre de la ciutat declarat com a zona turística des de l'1 de juliol del 2012. Des d'aleshores, els establiments ubicats al rovell de l'ou poden obrir els diumenges i festius els diumenges i festius des de Rams i fins al 31 de desembre (excepte el dia de Nadal), de les set del matí a les deu del vespre.

Tot i que la mesura, implantada fa gairebé set anys, no ha tingut mai l'èxit esperat ni anunciat i són molt poques les botigues (sobretot cadenes comercials) que obren, fa temps que la zona de Vilatenim, on hi ha establiments com el Decathlon, de bricolatge i de la llar, reclamen poder formar part de l'excepcionalitat.

Toro recorda que la C-260, que discorre per aquest polígon, rep una de les afluències de trànsit més importants de tot l'Estat durant els mesos d'estiu i que la voluntat dels comerços però també de l'Ajuntament és aconseguir atraure nous visitants.

El regidor ha explicat que han estat abordant-ho amb l'associació de comerciants i el Departament de Comerç i han decidir fer extensiva l'ampliació a tota la ciutat. Toro creu que tenint en compte el volum de visitants que rep la ciutat està plenament justificada la mesura i espera que la Generalitat hi doni el vistiplau en poc temps.

L'equip de govern portarà a aprovació l'expedient al ple d'aquest dijous i ho trametrà a la Direcció General de Comerç. La previsió és que la mesuri sigui efectiva aquest mateix estiu.