Els Mossos detenen dos homes per robar un ordinador amb violència a Figueres

Els Mossos d'Esquadra van detenir el 26 de març dos homes, un d'ells menor, per robar un ordinador portàtil a una noia que es dirigia a l'estació de l'AVE a Figueres. Els fets van passar aquella tarda cap a les sis quan una dotació de paisà que feia tasques de seguretat ciutadana va veure dos individus que seguien una noia cap a l'estació.

La jove portava una motxilla a l'esquena i un maletí a la mà. Quan la noia va agafar una drecera, poc després del carrer Ramon Reig, els dos joves s'hi van aproximar i la van empentar per l'esquena, mentre un d'ells li estirava el maletí. La víctima va forcejar fins que li van agafar i van fugir corrent. Els agents, juntament amb diverses dotacions, van començar una recerca que va permetre localitzar als lladres a l'altura del carrer Avinyonet.

La policia els va detenir i va recuperar i lliurar a la noia el maletí, on hi havia un portàtil, el cablejat i tres llibretes. La jove, que va requerir assistència mèdica, va patir erosions a la mà esquerra fruit del forcejament i dolors posteriors en un braç. El detingut major d'edat, que no té antecedents, serà properament citat per declarar davant dels jutjats de Figueres. La Fiscalia de Menors de Girona també citarà el menor implicat. Els mossos els atribueixen a tots dos un delicte de robatori amb violència i intimidació.