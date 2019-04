La UE Figueres farà el pregó de les Fires de la Santa Creu

La Unió Esportiva Figueres donarà el tret de sortida a les Fires de la Santa Creu. L'Ajuntament ha escollit el club de futbol com a pregoner de les festes d'enguany, en homenatge als cent anys de la seva fundació. "És una entitat de referència a la ciutat i que ha dut el nom de Figueres arreu del territori", ha destacat l'alcalde Jordi Masquef en l'anunci d'aquest matí.

"Estem en deute amb la UE Figueres i aquesta és una bona manera de reconèixer-lo", ha subratllat el batlle. El pregó ha avançat que serà "molt participatiu" i que hi intervindrà el recent escollit president Narcís Bardalet, però també tindrà representació de jugadors de futbol, espcialment de l'equip base, així com persones destacades en la trajectòria del club.

D'altra banda, també s'ha presentat el cartell de les Fires, que enguany arriben als 600 anys d'història des del seu inici el 1419. En motiu d'aquesta efemèrida, l'artista encarregada de dissenyar-lo, Yvonne Heinert, ha escollit una creu hipercúbica que combina "amb una visió polièdrica una festa centenària amb la modernitat del segle XXI".

La creu reproduïda en el cartell és una escultura creada per l'artista per a l'ocasió i en ella s'hi representen els elements més significatius de les Fires de la Santa Creu: una fulla de figuera il·lustra la Festa de l'Arbre; l'Embarraca't representat amb un got en el seu 30è aniversari; el capgròs Berruga, en representació del folklore i llibres i una paleta de pintura com a símbols de la Fira del dibuix i del llibre d'ocasió. També hi figuren els castellers; cavallets de fira, represenats per una joguina exposada al Museu del Joguet així com una baldufa, també del museu, en representació als jocs populars i la rua de les escoles; i el tamborí i flaviol, amb motiu de la sardana i els balls.