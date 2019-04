Els Agents Rurals denuncien motoristes per anar per vials prohibits a Terrades

Els Agents Rurals han denunciat dos grups de motoristes que anaven per pistes prohibides de Terrades.

Els agents que vetllen pel medi ambient han interceptat, segons informen, dos grups de motos que circulaven per un corriol.

Un vial, recorden, que no és apte per la circulació motoritzada.

Aquests fets, que es van produir el dia 30 de març, han acabat amb deu denúncies per als motoristes.

A banda de les denúncies per circular per zones prohibides que els Agents Rurals van aixecar; també es va detectar anomalies en les motos com ara que no es llegien bé algunes de les matrícules, un fet, asseguren fonts d'Agricultura, que ja és una competència de Trànsit.