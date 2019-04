Atrapen un home que venia cocaïna al vestíbul de l'estació de l'AVE de Figueres

Els Mossos d'Esquadra han atrapat un home que venia droga al vestíbul de l'estació de l'AVE de Figueres. Els agents van observar com el jove, un francès de 33 anys, deambulava per la zona sense pujar a cap tren. Tampoc semblava que esperés cap passatger, i aquesta actitud els va fer sospitar. Per això, els agents van decidir identificar-lo. Com que el sospitós va respondre'ls amb incoherències i contradiccions, els Mossos el van escorcollar i li van trobar 16 grams de cocaïna al damunt i diverses bossetes per fer les dosis. El detingut, que té antecedents, ha quedat en llibertat provisional després de declarar davant del jutjat de guàrdia.

La detenció va tenir lloc aquest diumenge cap a dos quarts de quatre de la tarda. Els agents de l'Àrea Regional de Recursos Operatius (ARRO) estaven fent patrullatge preventiu pels voltants de l'estació de l'AVE de Figueres, a Vilafant (Alt Empordà) i van veure un jove que els va fer sospitar.

El noi anava amunt i avall del vestíbul de l'estació, però no esperava cap tren. De fet, no pujava a cap dels combois d'alta velocitat que anaven arribant. A més, tampoc semblava que esperés cap passatger en concret.

Per això, els Mossos van decidir identificar-lo. Es tractava d'un francès de 33 anys amb domicili desconegut. Quan els agents li van demanar què feia allà, el jove va respondre'ls amb incoherències i contradiccions. Per això, els Mossos d'Esquadra van escorcollar-lo. Al damunt, li van trobar un paquet amb 16 grams de cocaïna i les diverses bossetes per fer les dosis.

Els agents van arrestar el jove per un delicte contra la salut pública. El detingut, que té antecedents, va passar aquest dilluns davant del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Figueres. Després de declarar, va quedar en llibertat provisional.