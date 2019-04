La rehabilitació de la casa natal de Dalí rebrà 1,4 milions de fons europeus

Figueres ha aconseguit finançament per desencallar la segona fase de rehabilitació de la casa natal de Salvador Dalí. L'alcalde Jordi Masquef ha anunciat que el projecte rebrà una subvenció europea del Fons Feder per valor de gairebé 1,4 milions d'euros, una aportació que permetrà cobrir pràcticament la totalitat de les obres, segons ha apuntat el batlle.



Amb la confirmació de l'ajut sobre la taula, la primera i segona fase d'obres es podrien executar entrellaçadament. "S'hauran de refer els calendaris", ha assegurat Masquef, davant la possibilitat que l'habitatge del carrer Monturiol no sigui visitable un cop finalitzada la primera etapa d'obres, tal com pretenia l'Ajuntament. Amb tot, la casa podria ser visitable a finals del 2021.



Paral·lelament, el consistori està acabant de formalitzar l'adjudicació dels primers treballs i assegura que les obres podrien començar "de manera imminent".



L'Ajuntament també negocia la compra de l'edifici de la plaça de la Palmera on Dalí va viure l'adolescència i va pintar algunes de les seves primeres obres. Són tres habitatges i l'Ajuntament ja té acord per la compra d'un d'ells.





