CCOO convoca una protesta per la declaració de Figueres com a zona turística

CCOO ha convocat als treballadors del comerç de Figueres a concentrar-se davant l'Ajuntament per mostrar el desacord a la declaració de tot el municipi com a zona turística.

El sindicat adverteix que la creació de la primera zona turística d'una part de la ciutat fa set anys no ha comportat un increment de llocs de treball, sinó que ha generat una regressió important del comerç de proximitat.

Demanen al govern que es replantegi la proposta que s'ha d'aprovar al ple de demà.

La concentració està convocada per demà a dos quarts de sis de la tarda davant l'Ajuntament on se celebrarà el ple ordinari a les sis de la tarda.

Des de CCOO consideren que els arguments exposats per part del consistori tenen més de visionaris que de realistes i que aquesta proposta obeeix als interessos de les grans empreses de distribució.

Demanen a l'Ajuntament de Figueres que es replantegi fer una aposta per diversificar el model productiu i econòmic per no dependre, gairebé en exclusivitat, de sectors estacionals com el del comerç i l'hostaleria.

El sindicat fa una crida als grups municipals presents en aquest Ajuntament perquè votin en contra d'aquesta mesura.