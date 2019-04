Figueres obté 1,4 milions de fons europeus per a la casa natal de Dalí

Figueres desencalla el finançament per a la reforma de la casa natal de Salvador Dalí. L'Ajuntament ha aconseguit una subvenció per valor d'1.378.163 euros provinents del fons europeu Feder, els quals permetran impulsar la segona fase de rehabilitació de l'immoble del carrer Monturiol.

L'alcalde, Jordi Masquef, ha celebrat l'impuls de les obres 25 anys després de l'adquisició de l'immoble per part de l'Ajuntament. Segons ha anunciat el batlle, els ajuts europeus permetran cobrir pràcticament la totalitat de les obres. Malgrat no voler aventurar-se amb dates concretes, Masquef preveu l'obertura de la casa-museu per a finals del 2021, convertida en un «pol d'atracció turística» per a la ciutat.

Paral·lelament, el consistori està ultimant els tràmits per formalitzar l'adjudicació dels primers treballs i assegura que les obres podrien començar «de manera imminent» en les properes setmanes. Estan valorades en 1,1 milions d'euros i compten amb ajuts de la Diputació de Girona (500.000 euros) i l'Estat (250.000 euros). La resta ho assumeix l'Ajuntament amb aportacions municipals.

La reforma –valorada en 2,5 milions– es va dividir en dues fases a l'espera d'aconseguir la resta de finançament i amb la confirmació de l'ajut sobre la taula, la primera i segona fase d'obres es podrien executar entrellaçadament i alterar la calendarització incial del consistori. «S'ha obert un nou escenari», ha apuntat Masquef, i és que abans de tenir resolt el finançament el consistori preveia poder fer visitable la primera part ja rehabilitada. «Hem de veure com cohabiten els dos projectes i valorar si és més prudent obrir-la al públic un cop ja finalitzada», insisteix l'alcalde.

Amb el finançament de la casa natal ja resolt, l'Ajuntament està immers en la negociació per a l'adquisició de tres pisos de la plaça de la Palmera, on Dalí va viure des dels vuit anys. Allà va passar-hi l'adolescència i va pintar-hi algunes de les seves primeres obres. Són tres habitatges i l'Ajuntament ja està tramitant la compra d'un d'aquests. Per als altres dos restants ja hi ha acord i es procedirà a l'adquisició quan hi hagi partida. A més, el regidor de Promoció Econòmica, Manel Toro, destaca la possibilitat «d'unir» els dos edificis emblemàtics en un projecte conjunt.



«Les mil cares de Dalí»

D'altra banda, s'està redactant el projecte museològic sota la direcció d'Eduard Bech, director del Museu de l'Empordà. Bech ha explicat que per a aquest any ja hi ha una partida per al projecte museogràfic i executiu i ha avançat què trobarà el visitant. S'hi veuran les «mil cares» de Dalí i es convertirà en un espai que donarà a conèixer la vessant més personal de l'artista i la Figueres de principis del segle XX. «Serà un espai únic al món i un complement per a Figueres i la comarca», subratlla.

Respecte al suport de la Fundació Gala-Salvador Dalí, l'alcalde ha assegurat que hi mantenen converses per aconseguir que «estigui al costat» del projecte i ha negat que l'ens s'hi oposi.