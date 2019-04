Denuncien l'Ajuntament de Roses per treure una multa a l'exalcalde

Un veí ha denunciat l'Ajuntament de Roses per un presumpte delicte de prevaricació i tràfic d'influències per haver tret una multa de trànsit a l'exalcalde Carles Pàramo. A l'escrit presentat davant dels jutjats d'instrucció de Figueres, el veí relata que el novembre del 2017 va interposar una denúncia a la comissaria de la Policia Local del municipi contra Pàramo per no haver «respectat una marca viària transversal contínua, sancionada amb la quantitat de 200 euros».

El denunciant detalla que va gravar la infracció i la va aportar com a prova. Poc després va saber que li havien anul·lat la multa, tot i que se li va denegar accedir a l'expedient. L'home ha denunciat l'Ajuntament de Roses per un presumpte delicte de prevaricació i tràfic d'influències per presumptament donar un «tracte de favor» a l'exalcalde de la població. Un veí del municipi, el mateix que va portar l'alcaldessa, Montse Mindan, al jutjat per haver donat suport a l'1-O, ha denunciant el consistori per haver tret una multa de trànsit a Carles Pàramo.

Segons consta a l'escrit, els fets haurien passat el 18 de novembre del 2017 quan va interposar una denúncia a la comissaria de la Policia Local de la població contra Pàramo. La infracció denunciada s'hauria comès a la Riera Ginjolers per «no respectar una marca viària transversal contínua, sancionada amb la quantitat de 200 euros». El denunciant va gravar la infracció i la va aportar com a prova en un USB.



Expedient

Segons relata, unes setmanes després li van tornar a demanar la gravació i quan es va personar a Xaloc –l'organisme que s'encarrega del cobrament de les multes- li van comunicar que s'havia anul·lat. Aleshores, va demanar a Xaloc l'expedient per conèixer els motius de l'anul·lació però diu que l'organisme el va derivar a l'Ajuntament, que tampoc li hauria facilitat la documentació. Per això, inicialment va decidir adreçar-se al Defensor del Ciutadà i a l'Oficina Antifrau, que li van recomanar que portés el cas als jutjats.

Des de l'Ajuntament asseguren que no tenen constància de la denúncia i que, de moment, no es pronunciaran respecte a això.