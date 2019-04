Dos detinguts per robar en comerços trencant l'aparador a cops de pedra

Els Mossos d'Esquadra han detingut dos joves de 19 i 20 anys per robar en comerços de Figueres trencant els aparadors a cops de pedra. Els fets van tenir lloc la matinada del 17 de març a dues botigues dels carrers Peralada i Joan Maragall. Als lladres, però, la jugada els va sortir malament. En una de les botigues no hi van poder entrar; i a l'altra, on sí que van accedir a l'interior, no van poder endur-se els diners (perquè la màquina registradora estava buida).

Després de rebre les denúncies dels responsables de les botigues, els Mossos van obrir una investigació i van poder identificar els dos lladres. Tenen 19 i 20 anys, són de nacionalitat espanyola i marroquina i viuen a Figueres. La policia els va detenir aquest dilluns passat per dos delictes de robatori amb força (un dels quals, en grau de temptativa).

Dels dos detinguts, un d'ells té antecedents. Els joves van passar a disposició judicial aquest dimarts. Després de prendre'ls declaració, el jutjat els va deixar en llibertat provisional.