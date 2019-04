Figueres programa més de 200 actes per les Fires i Festes de la Santa Creu

La rua infantil que es trasllada al segon diumenge per no coincidir amb la jornada electoral

La rua infantil que es trasllada al segon diumenge per no coincidir amb la jornada electoral DdG

L'Ajuntament de Figueres ha presentat aquest matí el programa de Fires i Festes de la Santa Creu 2019, que enguany supera les 200 activitats, del 26 d'abril al 5 de maig, on es combinen com és habitual la tradició i la modernitat per arribar al públic de totes les edats

Entre les novetats d'enguany destaca el canvi de data d'una de les activitats més multitudinàries de les Fires, la rua infantil, que se celebrarà el segon diumenge per no coincidir amb les eleccions del 28A. L'alcalde Jordi Masquef, acompanyat del regidor de cultura popular Quim Felip, ha destacat l'objectiu que aquestes fires siguin el reflex dels valors de la ciutat i ha destacat que són "unes Fires transversals amb una programació intergeneracional i amb una gran participació de les entitats locals".

La ciutat també acollirà propostes tan destacades com la Mostra Floral, novament al Casino Menestral i segueix apostant pel públic familiar amb prop de deu espectacles a les grades de la plaça Josep Pla. Un dels escenaris on es viuran diferents novetats és la carpa de la Plaça Catalunya.

A l'Envelat, amb nova distribució, hi actuaran els històrics grups dels 60 Los Sírex i Los Mustang. També es dedicarà una festa a la discoteca Charly. Així el públic que supera la trentena està d'enhorabona ja que podrà gaudir de d'una nit especial en record a la mítica discoteca de Figueres que va animar les nits de la ciutat entre els anys 1971 i 2000. També com ja és habitual a la carpa es recordarà també la discoteca Octopussy, amb una vetllada festiva que ja és un dels èxits assegurats del programa.

També tindrà un canvi d'ubicació la Festa de l'arbre que es trasllada a la pineda de la Pujada del Castell i finalment i, després de l'èxit de l'any passat, les festes es tancaran amb l'espectacle piromusical que es manté al Parc de les Aigües.



Les fires i festes de la Santa Creu s'obiran el dijous 25 amb la proposta popular del 2x1 de les atraccions del recinte firal i durant deu dies portaran a la ciutat un ampli ventall d'activitats esportives, socials, culturals, lúdiques i festives, que han estat organitzades pel consistori juntament amb entitats, associacions, clubs, escoles de dansa, ampes, entre d'altres col·lectius de la ciutat.

El regidor de cultura popular Quim Felip destacava precisament com la implicació de les entitats i particulars "és la gran força que tenim" per aconseguir que cada any les fires i festes de la Santa Creu siguin un èxit. Les Fires d'enguany també celebraran una jornada inclusiva el 29 d'abril a les atraccions.

L'oferta d'activitats es complementa amb els concerts de l'Embarraca't 2019 que, com ja es va anunciar, proposa cinc nits amb onze propostes musicals molt variades amb noms com l'extremenya Bebe i Sau30 que encapçalen el cartell.