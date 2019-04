Crema el garatge d'una casa de Garriguella

Incendi en una casa de Garriguella.

Els Bombers s'hi han desplaçat amb cinc dotacions i finalment, les flames han destrossat el garatge.

L'incendi s'ha declarat pels volts de tres quarts de vuit del matí, en una casa de planta i pis que hi ha a tocar l'N-260 a l'altura del quilòmetre 26,8 i les flames han destrossat el garatge, on ha cremat el material que hi havia i diversos electrodomèstics, segons fonts del cos.

A banda, el fort fum que s'ha generat, ha passat cap a la planta de dalt de la casa. I els Bombers han hagut de fer tasques de ventilació.

Tot i el fort ensurt, no s'han de lamentar ferits.