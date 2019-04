El Festival Còmic de Figueres portarà els suïssos Baccalà i els acròbates kenyans The Black Blues Brothers

El Festival Còmic de Figueres celebrarà la dotzena edició omplint la ciutat d'espectacles d'humor del 17 al 21 d'abril. Entre els caps de cartell internacionals, destaquen els suïssos Baccalà amb l'espectacle guardonat 'Pss Pss'; Trygve Wakenshaw & Barnie Duncan de Nova Zelanda que actuaran a Catalunya i a l'Estat per primer cop i els acròbates kenians The Black Blues Brothers. I en clau nacional, es comptarà amb Marcel Tomàs que actuarà juntament amb l'Ángel Amieva i la Judit Martín a la Gala Inaugural, seguit d'altres noms com el Mag Lari, Bruno Oro o l'empordanès Jair Domínguez que farà una conferència dedicada a la faceta humorística de Salvador Dalí. Una de les novetats és la incorporació del Teatre Bon Pastor com a escenari per primer cop al festival.

El Festival Còmic de Figueres aixecarà de nou el teló el pròxim 17 d'abril en el que serà la dotzena edició. El certamen reivindicarà de nou la necessitat de riure com a una via d'alliberament amb el lema 'Riure sempre del mateix no fa gràcia'.

La programació inclou una selecció d'espectacles internacionals que han tingut una bona crítica. És el cas del muntatge 'Pss Pss' dels suïssos Baccalà, una barreja entre Charlie Chaplin i Cirque du Soleil guardonat amb 13 premis i havent superat les 600 actuacions a més de 50 països. També es veurà 'Mad Office' de la companyia de Nova Zelanda Trygve Wakenshaw & Barnie Duncan que per primer cop es veurà a Catalunya i a l'Estat, així com els kenians The Black Blues Brothers amb acrobàcies espectaculars, circ contemporani i comèdia musical. Fa cinc anys que van arribar a Europa per primer cop i acumulen més de 500 representacions.

També actuaran Elastic et Francesca (Bèlgica) que combinen malabarisme, màgia, mim i molt d 'humor. Recentment han rebut el Premi del president de la república francesa al festival internacional de circ de Massy. Completen la llista de participants internacionals l'australià Guru Dudu amb 'Silent Disco Walking Tours' i l'argentina Valeria Guglietti i el seu espectacle infantil '10 años de sombras' en l'especialitat de teatre d'ombres amb les mans.



L'humor català

La llista d'artistes catalans convidats a aquesta edició inclou Marcel Tomàs que actuarà juntament amb l'Ángel Amieva i la Judit Martín a la Gala Inaugural; Bruno Oro, que presentarà el seu nou llibre o el Mag Lari, amb el seu espectacle de màgia i bon humor 25 il·lusions i que clourà el festival. El presentador i guionista empordanès Jair Domínguez oferirà la conferència central dedicada al Dalí Cómic i la faceta humorística del geni del surrealisme. Ángel Amieva, a més, estrenarà 'Clownppelia' mentre que l'actor i pedadog teatral Pep Vila impartirà un curs d'imbecil·litat.

Destaca també la participació del Grup Iris amb Mari Luz Lurbe que oferiran un taller de risoteràpia a l'hospital de Figueres dirigit a les dones que lluiten contra el càncer de mama; el taller de ioga de riure a càrrec d'Ananda Das i l'espectacle d'improvisació d'Impro Barcelona que requerirà la participació del públic.

Entre les novetats d'enguany, destaca la incorporació del Teatre Bon Pastor com a escenari del certamen amb l'objectiu de seguir apropant l'humor als diferents barris de la ciutat. Hi actuarà Valeria Guglietti. El Teatre Jardí, que no va ser escenari del certamen l'any passat, tornarà a formar part del festival acollint la Gala Inaugural, l'espectacle del Mag Lari i la conferència de Jair Domínguez.

Les entrades dels espectacles de pagament ja estan a la venda.