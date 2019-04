Una dona resulta intoxicada pel fum en un foc en un bloc de 18 plantes a Empuriabrava

Una dona ha resultat intoxicada per fum de caràcter lleu a causa d'un incendi en un apartament d'un edifici de 18 plantes. Aquest foc s'ha declarat cap a dos quarts de dues del migdia a la desena planta d'aquest emblemàtic edifici d'Empuriabrava, conegut com a Delta Muga.

Els veïns que hi havia a l'edifici, pocs en ésser temporada baixa encara, en bona part han quedat confinats com recomanen els Bombers i la resta s'han evacuat de l'edifici. Una família per exemple de la sisena planta s'ha refugiat al balcó a l'espera dels Bombers per tal d'estar confinats en aquest punt de l'edifici.

Les flames han destrossat totalment l'apartament on s'ha iniciat l'incendi, el número 13 de la desena planta. El menjador ha quedat ben cremat i la resta d'estances, també han patit els efectes de les flames.

En aquest pis hi havia la dona afectada, que ha estat trasllada pel SEM amb ambulància fins a l'hospital de Figueres per inhalació de fum, amb intoxicació de caràcter lleu.

Els Bombers han desplaçat a lloc fins a 10 dotacions fins a la zona del sector Muga-B i els efectius han necessitat unes dues hores per apagar l'incendi i llavors, han hagut de revisar tota la resta dels pisos per tal que no hi hagués ningú o alguna afectació a causa de les flames de l'apartament de la desena planta. A banda, també han fet ventilació de la zona.

Aquest incendi no només ha mobilitzat els Bombers sinó també el SEM que hi ha derivat diverses ambulàncies, la Policia Local de Castelló d'Empúries així com també els Mossos d'Esquadra de la comissaria de Roses.