Ventura Pons programarà espectacles en viu al cine Las Vegas per captar més públic

El cineasta Ventura Pons espera introduir espectacles en viu al cinema Las Vegas de Figueres per tal de captar més públic al local que es va obrir l'any passast. S'estrenarà per les Fires i Festes de la Santa Creu amb un monòleg de Toni Albà. Ventura Pons, que acaba de tancar un altre cinema a València per falta d'espectadors, admet que «a Figueres costa». A més, estan ultimant els tràmits per obtenir la llicència municipal definitiva.

Fa mesos que els promotors de Las Vegas busquen anar fidelitzant el públic a les sales d'un cinema que va tornar a projectar films després de més de quinze anys tancat.

Però Ventura Pons, tal com va admetre el novembre a Diari de Girona, els inicis no han estat fàcils. I aquesta setmana manifestava de nou que «a Figueres costa». Ho ha fet en declaracions valorant el funcionament de les diferents sales de les quals disposa i després de tancar Las Vegas a València, l'antic cinemes Albatros per falta d'espectadors. Les sales de Barcelona, en canvi, assegura que funcionen molt bé.

Per incentivar la presència de públic a Figueres, on està costant, s'hi espera engegar espectacles en viu habituals a la programació. És una de les mesures que es van anunciar el mes de novembre juntament amb la rebaixa de preus i les projeccions diàries.

Es va informar que les sales es preveu incloure espectacles teatrals de reconeguts actors, conferències, debats i concerts de música.

«Volem que sigui un cinema per a la gent, de referència i divers», va dir Ventura Pons que a poc a poc el va introduint en la programació d'altres esdeveniments culturals a la ciutat.



Monòleg de Toni Albà

Durant les Fires i Festes de la Santa Creu s'estrenarà aquesta aposta d'espectacles en viu amb el monòleg de Toni Albà.

«Ens hem d'oblidar de la mateixa pel·lícula cada dia; cada dia s'ha d'oferir una cosa diferent», esquematitza l'empresari i director sobre el futur de les seves sales.

A banda de la programació, continuen els tràmits per obtenir la llicència municipal formalment. Segons han informat, espera resoldre-ho «finalment» després de millorar dos elements tècnics que se'ls reclamen des de l'Ajuntament.

El cinema Las Vegas, situat al carrer Sant Pau, va tornar a la vida divuit anys després del seu tancament l'any 2000 amb un aforament de 845 persones. Las Vegas havia obert les portes per primera vegada el 19 de desembre de 1964.

Es va inaugurar amb l'estrena de la pel·lícula Miss Dalí, que repassa la vida del geni empordanès a través dels ulls de la seva germana Anna Maria, dirigida pel mateix Ventura Pons.

El cineasta en venir a gravar a la ciutat es va interessar per reobrir el cinema i després d'una ràpida reforma l'abril de l'any passat va tornar a portar el cinema al centre de Figueres.

L'Ajuntament, per la seva banda, treballa en la compra de l'edifici que Pons ha llogat.