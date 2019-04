Figueres busca sortides per acabar la reforma del Casino iniciada fa 15 anys

A dos mesos d'acabar l'actual mandat, un dels temes que continuarà sobre la taula per al futur govern és l'obra de reforma de l'edifici modernista del Casino Menestral de Figueres. El projecte va començar fa 15 anys amb uns treballs que s'han eternitzat, sobretot, per la falta de finançament d'un edifici que és privat. El PP va retreure al govern en el darrer ple la situació. «Crec que políticament no s'ha fet tot el possible», va dir la regidora M. Àngels Olmedo. L'alcalde, Jordi Masquef, assegura que es busca una fórmula, una solució amb garanties jurídiques que permeti tenir drets sobre l'immoble i una solució econòmica per poder acabar les obres, xifrades en 2,4 milions. Per al Casino és important acabar l'obra per la falta d'espai que pateixen actualment els antics jutjats.

Per les Fires i Festes de la Santa Creu els ciutadans podran tornar a accedir a l'interior del CasinoMenestral, on s'ubicarà la Mostra d'Art Floral, però després es tornarà a tancar.

Els treballs que s'han fet fins ara han permès reformar l'exterior, una façana d'una gran importància arquitectònica, però falta abordar l'interior, que és avui un espai buit. L'edifici va ser obra de l'arquitecte barceloní Joan Bori i Gensana al segle passat.

La pregunta de quan s'acabaran els treballs o quins passos s'estan fent per acabar amb el malson de les obres apareix periòdicament perquè des de fa set anys estan aturades. El desembre ho va demanar el PSC i al ple celebrat aquesta setmana el PP.



Cedir l'edifici a l'Ajuntament

Tot i que l'edifici és privat, l'administració ha invertit més de tres milions d'euros a través de subvencions. Per continuar fent-ho, s'ha de buscar una fórmula per cedir l'edifici.

El 2015 es va anunciar la creació d'una Fundació amb la propietat per a l'Ajuntament i un ús de fruit per al Casino. Membres de la junta s'hi van oposar i ho van portar als jutjats. Quan les sentències els van ser desfavorables, es van reprendre les converses. Des de l'entitat admeten que la situació política a Catalunya ha alentit el tema.

L'alcalde diu que cal «trobar una solució jurídica que sigui òptima per a totes les parts» perquè, tal com va recordar, «s'han atorgat subvencions que han estat quantioses». «Recordo també que l'Ajuntament ha de buscar la seva cobertura en el sentit que tenim un dret real de garantia sobre l'immoble per l'import de les subvencions atorgades», va afegir.

El president del Casino Menestral, Eduard Ayats, constata que es tracta més d'un tema tècnic que de voluntat de les parts. El que es pretén és tenir garanties que no hi haurà cap problema que pugui tornar a encallar futures reformes.



Buscar 2,4 milions

I més enllà del tema jurídic, va dir Masquef, hi ha l'econòmic, que «s'ha de quantificar al detall el pressupost per finalitzar les obres». Per al finançament dels aproximadament 2,4 milions que falten s'estudia la possibilitat d'un crèdit avalat amb l'immoble.

Les obres d'aquest emblemàtic edifici van començar l'any 2004, però han patit diverses aturades sempre pel mateix motiu: la falta de finançament. El primer cop, l'any 2007, i es van reprendre el 2010 per aturar-se el 2012.

Mentrestant, les diferents activitats del Casino Menestral s'han de realitzar en espais temporals amb la seu principal a l'antic edifici dels jutjats al carrer Poeta Marquina.

El president de l'entitat ha explicat que sovint queda saturat perquè tenen més d'una vintena de seccions. L'entitat és l'organtizadora de molts dels actes del programa de Fires de la Santa Creu, alguns multitudinaris i amb dècades d'història. Ara treballen intensament per tenir-ho tot a punt.