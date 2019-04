Figueres tanca un bar conflictiu fent ús de les noves competències de control

L'Ajuntament de Figueres va clausurar divendres al vespre el bar Martin's, al carrer Nou, que des que va obrir l'any passat generava queixes veïnals. És la primera vegada que obliguen a tancar un local des que van obtenir fa unes setmanes les competències que van demanar a la Generalitat de control dels establiments públics. Ara esperen poder tancar altres establiments polèmics. El mateix dia van denunciar quatre conductors per conduir beguts o haver consumit drogues.

El local clausurat està situat al número 52 del carrer Nou i des de fa temps genera queixes veïnals per soroll. El cessament de l'activitat és definitiu, després que hagin persistit els incompliments respecte la llicència que es va atorgar de bar.

L'alcalde, Jordi Masquef, va anunciar ahir que el tancament suposa que «apliquem per primer cop les competències que vam demanar de control dels establiments públics i que vam assumir fa poques setmanes», i va afegir que «no s'aturaran».

Segons les fonts municipals, hi ha altres establiments a la ciutat que des de fa anys donen problemes i s'està treballant perquè acabi aquesta situació. Si és necessari, es tornarà a aplicar el cessament de l'activitat.

Un dels més coneguts és un local del carrer Sant Pau on s'han aixecat desenes d'actes, no només per sorolls, sinó també pel comís a clients de substàncies estupefaents i per baralles.

La inseguretat i malestar amb els veïns que generen aquests locals va portar el consistori a intentar trobar la manera de poder-los tancar si és necessari. Per això, al gener es va aprovar assumir totes les competències d'inspecció i sanció dels establiments oberts al públic en matèria d'espectacles públics i activitats recreatives amb l'objectiu de multar i tancar bars problemàtics. I la Generalitat ho ha concedit.

Fins ara, l'Ajuntament només podia intervenir en matèria de disciplina urbanística, la qual cosa limitava les inspeccions a fer comprovacions sobre la correcta accessibilitat o si el cartell del local era adequat. En canvi, no en tenien per al consum de droga a l'interior del local (la Guàrdia Urbana només pot aixecar actes per tinença de drogues a l'exterior), la venda de tabac sense autorització o la venda d'alcohol a menors, per exemple.



Pla de xoc per l'incivisme

A banda d'això, el nou alcalde va anunciar un pla de xoc contra l'incivisme i la inseguretat a Figueres que s'ha traduït en controls periòdics als locals.

El divendres al vespre, segons la Guàrdia Urbana, les inspeccions realitzades a locals van acabar amb tres d'inspecció establiment amb controls interiors i exteriors de sonometria.

També es va portar a terme un dispositiu de control a la plaça del Sol amb dues denúncies per alcoholèmia penals, dues per conduir havent ingerit substàncies estupefaents.