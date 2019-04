Més de noranta vins de la DO Empordà assoliran l'excel·lent a la nova Guia Peñín

DO Empordà

El tastador oficial valorant els vins de la DO Empordà

La DO Empordà preveu que més de noranta vins assoleixin l'excel·lència a la Guia Peñín. Les puntuacions es donaran a conèixer properament després que un tastador de la prestigiosa publicació hagi visitat la DO Empordà per valorar 220 vins.

En cinc anys, s'ha doblat el nombre de vins de l'Empordà que assoleixen l'excel·lència

El tastador de la publicació, Alberto Ruffini, ha avançat el les dades i ha remarcat l'alt nivell de qualitat dels vins empordanesos. De tots els vins tastats més d'un 40% aconsegueix 90 o més punts.

Aquesta serà la primera vegada a la història que els cellers de la DO Empordà superin els noranta vins amb aquesta qualificació.

Durant els darrers cinc anys, el nombre de vins excel·lents s'ha doblat respecte als quaranta-tres de l'edició 2015, amb un augment sostingut en el temps que posa de manifest la constant millora qualitativa dels vins de la denominació de l'Empordà.

Segons el tastador, a l'anyada del 2018 els negres i rosats elaborats amb lledoner negre i roig mantenen el seu perfil aromàtic i afruitat, mentre que els vins blancs joves són més equilibrats que en anys anteriors, amb matisos més frescos i major acidesa.

En la seva valoració, el tastador també destaca els vins negres de les collites dels anys 2015 i 2016 que són els que obtenen puntuacions més altes. Així mateix remarca l'aposta dels elaboradors per les varietats autòctones i l'esforç per aconseguir els millors resultats, especialment en els vins de criança.

"En aquest sentit no podem deixar de mencionar el nivell de complexitat, equilibri i constància dels seus vins dolços més vells, elaborats amb damajuanes i soleres, que aconsegueixen mantenir una meravellosa tradició", ha afirmat.