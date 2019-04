Cau una xarxa internacional de tràfic de drogues amb epicentre a l'Alt Empordà

La Guàrdia Civil i la Gendarmeria francesa han desarticulat una organització internacional dedicada al tràfic de drogues amb epicentre de l'Alt Empordà. La policia ha detingut 15 persones a banda i banda de la frontera i ha desarticulat un laboratori on manipulaven heroïna a Sant Vicenç dels Horts (Baix Llobregat). També han comissat 12,5 kg d'heroïna; 25 kg d'haixix; sis armes de foc; 107.000 euros en efectiu i han intervingut comptes bancaris, vehicles i habitatges per valor de 660.000 euros. La xarxa tenia diverses ramificacions i subministrava tota mena de drogues, sobretot heroïna, a traficants de la zona de Marsella i Montpeller.

L'operació, anomenada "Cokethau", va començar quan la Gendarmeria de Montpeller va alertar la Guàrdia Civil de Girona que en aquesta demarcació hi podria residir el principal responsable d'una organització internacional dedicada al tràfic de drogues. La xarxa tenia diverses ramificacions i subministrava droga a traficants d'aquesta zona i de Marsella.

La Benemèrita va endegar les investigacions i va centrar les sospites en ciutadans d'origen magrebí ubicats a Figueres i la Jonquera (Alt Empordà). Els agents van comprovar que els integrants de la xarxa prenien fortes mesures de seguretat tant a Espanya com a França per evitar ser descoberts. Entre elles, la contractació de terceres persones per transportar la droga.

Entre el 29 de març i l'1 d'abril es van fer a Catalunya, nou registres a domicilis. Quatre d'ells a Figueres, un a la Jonquera, un altre a Vilabertran (Alt Empordà), un a Sant Vicenç dels Horts, un a Granollers i un altre a Canovelles. En l'operatiu hi van participar més de 100 agents de diverses especialitats, a més de quatre gendarmes.

Entre el 29 i el 30 d'abril van detenir quatre persones. L'1 d'abril es van registrar onze domicilis i es van fer onze detencions més a França relacionades amb clients de l'organització, petits traficants que proveïen als consumidors finals.

A Sant Vicenç dels Horts, a més, es va desarticular un laboratori de droga on manipulaven l'heroïna que portaven directament d'Holanda. Allà s'hi va trobar material destinat a la mescla i adulteració de la droga per augmentar el número de dosis. També tenien una potent premsa per compactar-la un cop adulterada en paquets de 400 grams amb la qual cosa facilitaven poder-la amagar i traslladar a França.

En total, es van confiscar 12,5 kg d'heroïna, 25 kg d'haixix, 107.000 euros en efectiu, sis armes de foc, es van immobilitzar comptes bancaris i es van intervenir vehicles i habitatges per un valor total de 660.000 euros. També es va localitzar material relacionat amb la venda i elaboració de la droga com bàscules de precisió, màquines comptadores de bitllets o detectors de bitllets falsos.

Amb l'operació conjunta, la policia dona per desarticulada una de les organitzacions criminals més importants de tràfic de drogues entre França i Espanya.