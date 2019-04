Crema part d'un habitatge a Figueres

Els Bombers de la Generalitat han intervingut aquesta tarda en l'incendi d'un habitatge al número dos del carrer Llorer. L'avís l'han rebut pels volts de dos quarts de tres de la tarda i s'hi han desplaçat cinc dotacions. El pis, en una cinquena planta, ha quedat parcialment afectat pel fum i les flames. Segons els bombers, l'eixida ha queda totalment calcinada i la cuina ha patit afectació per les altes temperatures de l'incendi.

Els veïns de la cinquena planta han estat evacuats pels cossos d'emergència però no hi han hagut ferits, segons els Bombers. Inicialment s'hauria intentat apagar el foc amb un extintor de pols però finalment s'ha avisat als Bombers, que hi han estat treballat durant gairebé dues hores. Han donat el servei per tancat a dos quarts de cinc de la tarda.