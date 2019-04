Cau una xarxa internacional de tràfic de drogues amb epicentre a l'Alt Empordà

La Guàrdia Civil i la Gendarmeria francesa han desarticulat una organització internacional dedicada al tràfic de drogues amb epicentre a l'Alt Empordà. S'han detingut 15 persones i s'ha desarticulat un laboratori on manipulaven heroïna a Sant Vicenç dels Horts . S'han fet registres a la Jonquera, Figueres i Vilabertran. Han comissat 12,5 kg d'heroïna; 25 kg d'haixix; sis armes de foc; 107.000 euros en efectiu i han intervingut comptes bancaris, vehicles i habitatges per valor de 660.000 euros. La xarxa tenia diverses ramificacions i subministrava sobretot heroïna, però també altres drogues, a traficants de la zona de Marsella i Montpeller.

La droga es feia arribar directament d'Holanda. Es manipulava en un laboratori a Sant Vicenç dels Horts, s'empaquetava i es traslladava a l'Alt Empordà. Els traficants prenien moltes mesures de seguretat per evitar ser descoberts. Per això utilitzaven «mules», terceres persones, per passar la droga per la frontera. A França es distribuïa amb petits traficants.

La Guàrdia Civil va començar les investigacions després de saber que el màxim responsable de l'organització podria residir a l'Alt Empordà. Les primeres sospites van ser sobre uns ciutadans d'origen magrebí que residien a Figueres i la Jonquera. Conjuntament amb la Gendarmeria, que n'havia alertat, van iniciar les investigacions.

El 24 de març, segons ha informat la Guàrdia Civil, es va decidir engegar el tram final de l'operació, anomenada Cokethau. La desarticulació es va portar a terme entre els dies 29 de març i 1 d'abril amb la participació de més d'un centenar d'agents i quatre gendarmes francesos.

A l'Alt Empordà es van registrar quatre domicilis a Figueres, un a la Jonquera i un a Vilabertran. També es van realitzar registres a Sant Vicenç dels Horts, un a Granollers i un a Canovelles.

La policia francesa va detenir el 29 de març les persones que dominaven el mercat de l'heroïna al sud de França, però que tenien la base d'operacions establertes entre Figueres i Granollers. Un dia més tard es van registrar nou domicilis vinculats als dos detinguts anteriors. Van detenir-se quatre persones més.

L'operació es va traslladar a França l'1 d'abril. Al país veí era on tenien organitzada la venda final als proveïdors. Per això l'1 d'abril es van registrar onze domicilis de petits traficants.

En l'operatiu francès es van fer onze registres i es van fer la resta de detencions de persones de nacionalitat magrebí amb residència a Espanya i França, en les quals van incautar droga, diners i armes.

En total, 12,5 quilos d'heroïna, 25 d'haixix, 107.000 euros en efectiu i sis armes de foc. També tot el material utilizat per a la manipulació de la droga i la venda com bàscules, màquines de bitllets, entre altres. També es van immobilitzar comptes bancaris i es van intervenir vehicles i vivendes per un valor total de 660.000 euros.

Al labori de Sant Vicenç dels Horts es va trobar el material per a l'adulteració de la droga. Es barreja amb altres productes per incrementar les dosis que es poden vendre. També hi havia una premsa per compactar la droga en paquets de 400 grams.

La Guàrdia Civil ha destacat que aquesta és la segona operació conjunta portada a terme en el darrer any entre els dos cossos policials que ha donat com a resultat la incautació d'una gran quantitat de substàncies estupefaents, així com la detenció d'un total de 43 persones de diferents nacionalitats.