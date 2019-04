La Colla Gegantera de l'Escala busca nous geganters per evitar desaparèixer

La Colla Gegantera de l'Escala fa una última crida per trobar nous geganters per evitar desaparèixer. Necessiten almenys mitja dotzena de portadors més (els que enlairen els gegants) que juntament amb els actuals sumin un número suficient per poder fer relleus durant les trobades i les cercaviles.

Per demà està convocada una reunió informativa a dos quarts de nou del vespre a la sala d'actes de l'Ajuntament. Si abans de Setmana Santa no han aconseguit nous membres, hauran d'aparcar els gegants Peret i Maximeta una temporada.

Un gegant pesa trenta-cinc quilos. El porta una única persona, el portador, a qui relleven al llarg de la cercavila habitual de les trobades geganteres que té una durada aproximada d'una hora i mitja.

El cap de colla, Josep Falgàs, ha explicat que actualment són només tres portadors i necessitarien ser almenys vuit persones, dos o tres per cada gegant. "Si ets colla pots estar deu minuts saltant i ballant i físicament estàs bé", explica. A banda d'això, constata que engresca més participar en les trobades si en pots gaudir.

Per tant, necessitarien ser almenys quatre per gegant tenint en compte que sempre pot haver-hi algú que no pot assistir a alguna de les trobades.

Tenir nous portadors és el més urgent però el cap de Colla constata que l'objectiu també és que el jovent s'engresqui i la colla, amb més de trenta anys d'història, pugui créixer. A les trobades participen dels actes i els conviden a esmorzar o dinar.

Les colles de gegants formen part de la federació d'Agrupació de Colles de Geganters de Catalunya. Els estatuts marquen que si participes en una trobada, la colla d'aquella població participarà a la teva. Ara mateix els de l'Escala participen en set o vuit trobades, les que tenen més a prop de casa, però havien arribat a participar a més d'una quinzena.

Però Josep Falgàs deixa clar que "si no hi ha gent que s'hi apunti, haurem d'aparcar els gegants de moment".