La reforma del Casino de Figueres no rebrà més inversió de Cultura

La reforma de l'edifici modernista del Casino Menestral de Figueres s'ha eternitzat durant 15 anys tant per problemes jurídics com, sobretot, de finançament. L'Ajuntament ha buscat la complicitat de la consellera de Cultura, Mariàngela Vilallonga, per tal de desencallar les obres, però des del Departament no es preveu destinar-hi més finançament mitjançant fons propis. La Generalitat ja ha invertit en el conjunt del projecte 1,2 milions d'euros i la darrera fase està quantificada en 2,4 milions.

La consellera va visitar ahir la seu del Casino en obres, acompanyada de l'alcalde, Jordi Masquef; el president de l'entitat, Eduard Ayats, i el delegat de la Generalitat a Girona, Pere Vila. Durant la visita Vilallonga es va comprometre a buscar «altres fonts de finançament» per desbloquejar els treballs, però l'Ajuntament defensa que abans d'abordar el repte de la inversió cal resoldre la cessió de l'edifici al consistori.

«La conselleria de Cultura no és una conselleria rica i no ens podem comprometre gens amb ajudes de caràcter econòmic», ha assenyalat la consellera, qui ha recordat la reducció del pressupost de l'àrea. «Necessitem solucions imaginatives», ha subratllat.

La consellera, que ha defensat estar al costat de l'Ajuntament i el Casino, ha insistit en el compromís «clar» del Departament per trobar solucions i «facilitar» la finalització de les obres.

L'alcalde, Jordi Masquef, ha assegurat que l'Ajuntament podria afrontar els treballs amb fons propis i amb inversions plurianuals, però treballarà «colze a colze» amb la conselleria per trobar ajudes d'altres organismes supramunicipals així com crèdits tous. A més, també ha assegurat que des de Cultura se'ls ha ofert obrir un diàleg amb Patrimoni per aconseguir part del finançament. «Explorarem tantes vies com siguin necessàries perquè entre tots poguem recuperar el Casino», ha subratllat Masquef.



L'edifici serà municipal

L'edifici és de titularitat privada però l'administració ja hi ha invertit més de tres milions d'euros a través de subvencions. Per continuar fent-ho i finalitzar els treballs l'Ajuntament ha estudiat amb els serveis jurídics quina és la fórmula més idònia. Segons va explicar l'alcalde, s'optarà perquè l'entitat cedeixi l'edifici a l'administració a canvi d'un usdefruit a l'entitat.

La proposta, però, haurà de ser validada per la junta i a l'assemblea de socis del Casino. Masquef, que ha apel·lat a la prudència, assegura que aquesta és una solució «beneficiosa» per a ambdues parts. Un cop resolt, s'abordarà el finançament. L'alcalde també ha avançat que l'Ajuntament en podria fer ús i que es convertiria en una «casa de cultura». El batlle ha destacat que la recuperació final de l'edifici permetrà al Casino tornar a la seva seu original així com «ennoblir» el carrer Ample, pendent de ser reformat. El president de l'entitat n'ha fet una valoració positiva, a l'expectativa del que la junta decideixi. «Les coses han d'avançar però s'han de fer bé perquè hi ha molts diners en joc», diu.