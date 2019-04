Comerç Figueres reclama al primer debat de candidats solucions «imminents» per reactivar el sector

El comerç es un dels temes mes candents a la ciutat i un dels elements clau que figurarà en els programes electorals de les municipals del 26 de maig a Figueres. El sector, que no amaga la seva preocupació, va reunir ahir alcaldables i representants de les nou candidatures confirmades per escoltar les propostes de cadascun d'ells envers el comerç, als cinemes Las Vegas.

El president de Comerç Figueres, Lluís De Anguera va reclamar als polítics solucions "imminents" per reactivar el sector, millorar la neteja i facilitar la mobilitat i l'aparcament als visitants.

Mobilitat i senyalització, inversions comercials i l'aprovació del POUM van centrar un debat amb poques solucions novedoses en el qual van assistir-hi unes 150 persones. Durant l'acte també es va parlar de seguretat i de neteja.

Hi van participar els alcaldables Jordi Masquef (Junts per Figueres), Agnès Lladó (ERC), Pere Casellas (PSC), Maria Àngels Olmedo (PP), Xavier Amiel (Canviem Figueres), Francesc Paneque (Veïns Figueres) i Pau Herrero (Primàries Catalunya-Aixequem Figueres).El regidor Oriol Turró hi va assistir en representació de Guanyem Figueres i Toni Pérez per Cs. En l'acte també hi va intervenir el president de l'associació Comerç Figueres, Lluís de Anguera, i va estar moderat pel periodista Carles Pujol.

El d'ahir és el segon debat que organitza l'associació Comerç Figueres en els darrers mesos; el passat novembre es va celebrar el primer amb representants municipals