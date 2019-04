Es passegen amb una tele i objectes robats pel carrer, la Policia Local de Llançà els veu i els Mossos els detenen

Es passegen amb una tele i objectes robats pel carrer, la Policia Local de Llançà els veu i els Mossos d'Esquadra els detenen.

Això és el que va passar aquest dimecres en aquest poble de la Costa Brava. I finalment, dos joves van acabar arrestats per robar presumptament en una casa del poble.

Els dos arrestats són dos joves, un noi de 20 anys i un menor d'edat, de nacionalitats espanyola i marroquina, i veïns de Banyoles i Palau de Plegamans. Estat acusats de ser els presumptes autors d'un delicte de robatori amb força.

Els fets van ocórrer el mateix dia 10 d'abril cap a dos quarts de vuit del vespre quan els agents dels Mossos de la comissaria de Figueres van rebre l'alerta de la Policia Local de Llançà que dos joves havien estat vistos per la urbanització de Sant Genís amb una bossa plena d'objectes i una televisió.



Fugien de la policia

La policia va muntar un dispositiu per localitzar els nois i finalment els Mossos van trobar les dues persones al carrer d'Ausiàs March. Aquests, en veure's sorpresos per la policia, van arrencar a córrer i es van amagar, però els agents els van localitzar i els van identificar.

Els Mossos els van escorcollar i van trobar que portaven un televisor, dos tornavisos, un encenedor, un descodificador de televisió, un martell de fusta, un joc de claus, un comandament a distància de garatge, guants de làtex, sis ampolles de cervesa i dos cables HDMI, entre altres objectes.

En fer indagacions per esbrinar l'origen del material que portaven, els agents van saber que acabaven de ser sostrets d'un domicili del carrer Terrer de Llançà on els nois hi havia accedit pocs moments abans, després de trencar el vidre d'una finestra.

Per aquest motiu van detenir els dos joves com a presumptes autors d'un delicte de robatori amb força.

El detingut major d'edat, que tenia antecedents, va passar el dia 11 d'abril a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Figueres, el qual va decretar la seva llibertat amb càrrecs.

Pel que fa al menor d'edat va ser lliurat als seus tutors legals i declararà davant la Fiscalia de Menors sobre el fet quan sigui requerit.