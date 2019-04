Empuriabrava s'omple d'amants de la mar

El port d'Empuriabrava (Alt Empordà) celebra des d'aquest dissabte i fins el 21 d'abril la 31ena edició de la Fira del Vaixell d'Ocasió. Es tracta del certamen més gran del sector que se celebra arreu de l'Estat i compta amb prop de 450 embarcacions exposades, que els centenars de visitants podran veure. No només s'hi mostren vaixells a la fira, sinó que s'hi exposen tot tipus d'embarcacions que van des dels quatre als vint metres d'eslora.

En concret, s'hi poden trobar des de velers a barques motores, jet skis o llanxes pneumàtiques entre d'altres. Una de les característiques del certamen és que la majoria de l'espai està ocupat per embarcacions de segona mà, de fet, les empreses només poden portar un màxim d'un 30% de producte nou. Una de les novetats del sector l'ha presentat l'empresa Red Shark que ha portat a la fira unes bicicletes aquàtiques.

Un altre dels atractius serà la posada en escena de 'l'Efoil', una nova manera de navegar amb taula de surf. Es tracta d'un sistema de 'foils' similar al què equipa els vaixells de la Copa Amèrica i que permet "levitar" uns 60 centímetres per sobre de la superfície de l'aigua. Destaca d'aquest sistema que és silenciós – ja que és elèctric – i va connectat a la mà gràcies a un sistema de Bluetooth.

A més, entre els diferents expositors també hi ha escoles nàutiques per a aquells visitants que no comptin amb la llicència i que estiguin interessats en treure's la titulació corresponent. La fira estarà oberta al públic fins el 21 d'abril des de les 10 del matí fins a les 19h.