Unes obres a Cantallops posen al descobert part de la muralla medieval

Unes obres han posat al descobert un tram de la muralla medieval de Cantallops del segle XIII-XIV. Es tracta d'un tram de la muralla que encerclava el castell i l'església per la part nord del poble. Es tractaria d'un tram de la muralla que encerclava el castell.Els treballs s'estaven portant a terme a la plaça del Fort, a l'alçada d'un establiment de restauració que es va construir el segle passat, entre el número 2 i 3.

L'empresa RARSA està executant els treballs de subministrament de gas per canalització. L'alcalde, Joan Sabartés, constata que ja es tenia constància de l'existència de la muralla.

Per això, segons la Direcció General de Patrimoni Cultural, l'empresa d'arqueologia ATIC S.L ha estat portant a terme el control arqueològic perquè la major part dels treballs es porten a terme al nucli antic on és susceptible de localització de restes relacionades amb la vila medieval.

Quan s'estava obrint una rasa per a la col·locació de la canalització a la part dreta de la plaça, es van descobrir «les restes d'un fragment de la muralla».

Fonts de Patrimoni han explicat que es tracta d'un fragment del tram meridional de muralla que encerclava el castell i l'església per la part nord del poble i que es perllongava cap al sud tancant el recinte a l'altura de la plaça del Fort. Aquí hi havia una portada d'entrada a la vila medieval.

En concret, el tram de muralla localitzat mesura 60 centímetres de llargada i 1,40 d'amplada. Les restes de la muralla apareixen a una cota situada entre els 30 i 60 cm de profunditat respecte del nivell de circulació actual.

La tècnica constructiva és a base de pedra local lligada amb morter de calç, i a priori, la datació de la muralla es pot situar entre els s XIII i XIV.

L'alcalde constata que el poble va anar creixent i ocupant aquesta muralla medieval. És el cas a la plaça on es va construir, per exemple, Can Tomàs. Tot i això encara hi ha vestigis, trams de muralla per on es pot fins i tot caminar per sobre. Hi ha una escala i des de dalt, diu l'alcalde, «et pots fer una idea del perímetre que tenia».



Un poble al voltant del castell

El nucli de Cantallops se situa a l'entorn de l'església i les restes del castell medieval. El poble es va originar justament al voltant de l'antic castell, explica Miquel Serrano, a la informació municipal sobre la població.

Actualment només queden restes parcials, un fragment de la muralla i una única torre que, al segle XIX, fou reconvertida en campanar de l'església parroquial de Sant Esteve.

Des de l'Ajuntament remarquen que també cal destacar les restes del monestir medieval de monges agustinianes de Sant Bartomeu de Bell-lloc, diversos masos del segle XIX, diversos molins fariners, les fonts de la Muntanya i els béns del patrimoni natural com són les basses, els estanys i els prats de dall, que conserven una rica, rara i protegida vegetació.