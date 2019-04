JxV i ERC busquen que el desgast passi factura al PSC a Vilafant

Des de fa deu anys el PSC governa a Vilafant amb Consol Cantenys al capdavant. Una moció de censura va treure els convergents del govern i des de llavors no han pogut recuperar l'espai. Ara és Junts per Vilafant i ERC els que busquen que el desgast de Canteny, per cinquena vegada al capdavant d'una llista, i la situació política a Catalunya serveixi per capgirar els resultats i deixar fora de les primeres posicions els socialistes.

Han governat sense temes polèmics sobre la taula però a un mes i mig de les eleccions el primer tinent d'alcalde ha abandonat el partit per presentar-se amb JxV. En la pugna per a l'alcaldia s'hi afegeix un partit, Ciutadans, que es presenta per primer cop, i el PP que opta per renovar-se totalment.

Els partits encara estan acabant de tancar els darrers serrells de llistes i programes. Pocs s'aventuren a fer travesses dels possibles resultats electorals i alguns com Junts per Vilafant, es reserven per més endavant els punts forts del programa electoral, però coïncideixen que una dècada al govern és suficient i que cal un relleu.

El cert és que Cantenys ha tingut un mandat tranquil. Per això ha sorprès la fugida del primer tinent d'alcalde, Francesc Gaspar, per incorporar-se a JxV. Incòmode dins el partit socialista aquesta setmana ha renunciat a les àrees que gestionava i continuarà com a regidor no adscrit. Des de JxV, la candidata, Roser Sendra, apunta només que «hem volgut fer un equip transversal, i amb aquesta incorporació queda inequívocament palès». Creu que es fa difícil preveure el resultat però «és el moment de canviar per reactivar el nostre poble».

Des d'ERC, que a les passades eleccions passaven d'un a tres regidors, esperen mantenir un resultat creixent. Sergi Palomeras creu que cal un canvi i «noves maneres de fer» i estan convençuts que poden ser el relleu a l'alcaldia. Cantenys defensa que s'ha incorporat molta gent nova que donaran aire fresc i que els esperen grans projectes com el desenvolupament del POUM.

El PP es presenta totalment renovat amb Maria Peña Albacete al capdavant que espera incrementar els resultats d'altres eleccions. Busca fer-se un forat una llista nova, Ciutadans. La candidata, Rebeca López, considera que poden ser el vot útil contra els partits separatistes i per aconseguir el canvi.