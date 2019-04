Dalí i l'escafandre, a les entranyes del castell

Escafandres, surrealisme i Salvador Dalí. Figueres es prepara per viure la dotzena edició del Festival Còmic, que enguany s'inspira en l'humor dalinià i convida el públic a «submergir-se en un mar de bon humor». El certamen es va presentar ahir sobre una barca a les cisternes subterrànies del castell de Sant Ferran i amb els organitzadors i l'alcalde, Jordi Masquef, disfressats d'escafandres.

Figueres es convertirà entre el 17 i el 21 d'abril en capital del riure i l'humor. En aquesta darrera edició, els organitzadors han recuperat una anècdota que va protagonitzar el geni figuerenc durant la celebració de l'Exposició Surrealista Internacional del 1936 a Londres i que serveix per convidar els espectadors a «submergir-se» en el certamen.

Dalí va llogar per a la seva conferència un escafandre per «submergir-se en les profunditats del subconscient». «I a quina fondària», li va replicar el botiguer que la hi llogava. D'aquest fet anecdòtic, que van explicar els organitzadors durant la presentació d'ahir, se n'ha desprès la performance i l'eslògan de presentació del festival.

El Còmic ha programat activitats des del matí fins la nit, amb la intenció que el visitant passi tota la jornada humorística a Figueres. The Black Blues Brothers, Compagnia Baccalà, el Mag Lari o Capa i Espasa són alguns dels artistes convidats que actuaran al Teatre Jardí o la plaça Catalunya, entre d'altres. La Gala Inaugural serà el 18 d'abril amb Guillem Albà i la Marabunta, Marcel Tomàs, Capa i Espasa, Trygve Wakenshaw.

Per a l'alcalde Masquef, Figueres es vol caracteritzar per festivals culturals com el còmic que «atreguin públic d'arreu del territori».