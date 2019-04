Figueres tanca amb les noves competències el polèmic bar del carrer Sant Pau

La Guàrdia Urbana de Figueres ha clausurat aquest dilluns el polèmic local del carrer Sant Pau, que des de feia anys generava queixes veïnals. El cos policial ha tancat el bar Elena, al número 34, per l'incompliment d'ordenances municipals després que el local acumulés desenes de denúncies per aldarulls a l'exterior del bar.

El d'ahir és el tercer local problemàtic que es clausura i un dels més coneguts a la ciutat. S'hi havien aixecat desenes d'actes per sorolls, baralles en ple dia i aldaruls relacionats amb el tràfic i el consum de droga. Fins i tot, veïns i vianants havien estat increpats per clients del bar sota els efectes de l'alcohol i altres substàncies.

L'Ajuntament de Figueres havia manifestat, en nombroses ocasions, la voluntat de tancar el bar Elena, però asseguraven no tenir suficients eines legals per actuar-hi. Des que l'Ajuntament va assumir les noves competències d'inspecció i sanció d'establiments en matèria d'espectacles públics i activitats recreatives ja són tres els locals en què s'ha actuat. Finalment l'Ajuntament ha trobat les eines necessàries per aconseguir aturar l'activitat del local.



Les primeres actuacions

El primer establiment conflictiu que es va clausurar va ser al carrer Nou, el divendres 5 d'abril. Aleshores l'Ajuntament aplicava per primera vegada les noves competències adquirides. La setmana passada també es va actuar en un altre a la plaça de l'Estació i que també generava queixes veïnals.