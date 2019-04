La zona verda de Figueres pressiona l'aparcament dels barris de l'entorn

L'expansió de l'aparcament en zona verda a Figueres al barri de la Presó Vella i la Creu de la Mà continua generant controvèrsia, i és que la implantació del pàrquing d'ús prioritari per a residents pressiona els barris de l'entorn, com l'Olivar Gran o el Poblenou. El regidor del PP Diego Borrego va evidenciar aquesta problemàtica en el darrer ple municipal.

El popular ha denunciat l'ús de solars com a «aparcaments il·legals» precisament per la manca d'estacionament lliure. Els barris més immediats ja n'han començat a patir els efectes i, mentre a l'àrea verda hi ha nombroses places buides, la pressió al sector de l'Olivar Gran i Poblenou, augmenta.

La zona, al costat dret de l'avinguda Salvador Dalí, és majoritàriament residencial i tant veïns com treballadors han començat a patir els efectes de l'estacionament prioritari per a residents a la Creu de la Mà i la Presó Vella. Fins la setmana passada, els veïns podien utilitzar el pàrquing lliure d'un supermercat Caprabo que hi ha a la zona, però la situació s'ha vist agreujada pel tancament d'aquest espai, que des del divendres passat és d'ús exclusiu per a clients amb una compra mínima de deu euros.

La instal·lació de la tanca coincideix, precisament, amb la implantació de la zona verda i evidencia la problemàtica d'aparcaments a Figueres.

«Això només afegirà més pressió a una zona que ja està saturada», afegia Borrego. I és que el sector de l'Olivar Gran i el Poblenou ja tenia dificultats per trobar bosses d'estacionament. El regidor va alertar que la pressió que exerceix l'àrea verda ha empès els veïns a estacionar els vehicles en solars que no estan habilitats. «Hi ha terrenys que s'estan convertint en aparcaments il·legals i fa pena que els veïns es trobin amb aquest problema d'aparcament quan a la zona verda hi ha places buides», denunciava el regidor del PP.

Fins i tot un veí va enviar un escrit a regidors de l'Ajuntament sobre la problemàtica de mobilitat a la ciutat, va matisar el regidor del PSC Alfons Martínez. La implantació de l'àrea verda ha suposat la desaparició de places gratuïtes en dos barris propers al centre.

Va entrar en funcionament a principis d'any amb l'objectiu de facilitar l'estacionament als residents dels barris de la Creu de la Mà i la Presó Vella. Es tracta de 600 places repartides entre els dos sectors i que des de la seva aplicació han generat diversitat d'opinions. El sistema dona prioritat a l'estacionament dels residents, que poden aparcar-hi els vehicles després de donar-se d'alta i pagant una tarifa reduïda de vint cèntims al dia i sense limitació de temps.