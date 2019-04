Bàscara alerta que els accidents continuen, sis anys després sense camions a l'N-II

Bàscara reclama la instal·lació d'un semàfor a la sortida sud del poble per evitar més accidents. La reclamació arriba sis anys després d'aconseguir que els camions no travessin el poble. De fet, el 19 d'abril és considerat un dia de festa a la localitat que se celebra amb una trobada dels veïns i un sopar popular per celebrar que van aconseguir el que semblava «impossible»: que els camions no creuessin més per la carretera que divideix el poble.

L'alcalde de Bàscara, Narcís Saurina, assegura que un semàfor és «imprescindible» ja que el que funciona actualment està «massa lluny» del centre. «Els cotxes frenen, però tenen un tram suficient per tornar a accelerar, i ja hi ha hagut molts accidents», recorda. Saurina, però, reconeix que de moment no hi ha voluntat de les administracions responsables. «Suposo que fins que no hi hagi una desgràcia no ens faran cas», ha lamentat.

Els continuats accidents, olors i sorolls dels camions, van provocar ara fa sis anys que un grup petit de veïns tallessin la carretera. L'acció va animar molts conciutadans més, fins aconseguir que les administracions fessin cas a la seva reclamació. En total, els veïns de Bàscara van tallar durant 79 dies la carretera.

Van deixar de fer-ho quan el govern de l'Estat, la Generalitat i l'Ajuntament van acordar restringir el pas de vehicles pesants pel centre del municipi. «Va ser una lluita de David contra Goliat, i al final vam guanyar», recorda l'actual alcalde, Narcís Saurina, que aleshores es manifestava amb els veïns.

Tot plegat ha portat una millora en la qualitat de vida dels habitants de Bàscara. Ja no senten els sorolls, i no els entra la pols pel pas continuat de camions, però sobretot s'ha guanyat en seguretat, reconeix el batlle.

Amb tot, el fet d'haver eliminat els vehicles pesants ha tingut una part negativa, explica Saurina. I és que ara els cotxes circulen a més velocitat per dins del municipi, fet que ha incrementat el nombre de «petites topades». «Són accidents que no es registren a les estadístiques, lamentablement, però que passen», explica.



L'alcalde revela que s'han atropellat persones grans i recorda que un dels passos de vianants és freqüentat per la mainada que va a l'escola. Per tot plegat, reclamen un semàfor que permeti reduir el nombre d'incidents i faci més segura la circulació per dins del municipi.

Actualment hi ha un semàfor que obliga els conductors a frenar. Saurina però, explica que està «massa lluny» del pas de vianants i això permet als cotxes tornar a accelerar.

«Ens trobem que frenen i passen a 40 per hora, però tenen temps de poder accelerar a 80, aleshores no guanyem res», lamenta. A la part nord hi ha un semàfor que es va haver d'inhabilitar ja que estava situat just després d'una corba i provocava accidents.

De moment les administracions competents –Generalitat i Estat– no els fan cas en la instal·lació d'aquest semàfor, diu Saurina, però deixa clar que «seguiran insistint», perquè es tracta d'un tema «de seguretat pels veïns».