Luengo proposa la creació d'una 'Ronda Figueres' amb gratuïtat entre el tram nord i sud i una nova sortida a l'oest

El cap de llista d'En Comú Podem (ECP) al Congrés per Girona, Joan Luengo, proposa la creació d'una 'Ronda Figueres' similar a la que hi ha a l'AP-7 a Girona amb gratuïtat entre el tram nord i sud i amb la construcció d'una nova sortida a l'oest, a tocar de l'estació de l'AVE. Luengo diu que aquesta opció permetria accedir directament al centre de la ciutat. La formació, a més, s'oposa al desdoblament de l'N-II i aposta per desviar el trànsit pesat per l'autopista quan "s'alliberi" l'any 2021. Mentre això no passa, afegeix, cal fer millores als trams més problemàtics de la carretera, acabar les obres iniciades i construir la variant de Bàscara.

ECP ha visitat Figueres per anunciar les propostes que la formació té per a la ciutat i les infraestructures viàries a la demarcació de Girona. El cap de llista, Joan Luego, defensa la creació d'una ronda a Figueres com la 'Ronda Gi' de Girona. La proposta passa per fer gratuïta la circulació viària entre el tram nord i sud i la construcció d'una nova sortida a l'oest, a tocar de l'estació de l'AVE, per connectar amb el centre de la ciutat.

El candidat al Congrés, però, s'oposa al desdoblament de l'N-II. "Són molts els partits que estan dient que l'N-II s'ha de desdoblar de nord a sud, entre ells ERC, el PSC i el PP però nosaltres no hi estem d'acord", diu Luengo. Segons ECP, el futur viari a les comarques gironines s'ha de centrar en l'AP-7.

"L'any 2021 s'alliberarà i haurem de buscar la manera de mantenir-la, segurament a través de l'Eurovinyeta perquè no té sentit tenir un vial de quatre carrils travessant de nord a sud i paral·lelament un altre també de quatre carrils", afirma.

Quan això passi, diu, s'hauran de desviar els vehicles pesats per l'autopista convertint la carretera en una mena de ronda interurbana de baixa intensitat. Mentrestant, la formació aposta per fer millores als trams més conflictius de la Nacional II, especialment al tram entre Maçanet i Tordera. "També s'han d'acabar les obres d'Orriols i en alguns punts com Bàscara s'ha de fer una via alternativa que no passi pel centre del poble", afegeix.