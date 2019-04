Figueres s'omple de riure i bon humor amb la dotzena edició del Festival Còmic

La Setmana Santa a Figueres s'ha convertit en sinònim de somriures i, un any més, la ciutat ha esdevingut capital de l'humor. El Festival Còmic ha celebrat a la capital alt-empordanesa la dotzena edició del certamen amb destacats artisites avalats per la crítica.

La programació es va encetar oficialment aquest dijous amb la gala inaugural al Teatre El Jardí i es clausura avui la màgia del Mag Lari i l'espectacle 25 Il·lusions, on recull els 25 números més emblemàtics de la seva trajectòria.

Acrobàcies, malabars, mims, teatre improvitsat, clowns i una conferència carregada d'ironia sobre Salvador Dalí han sigut els plats forts del festival humorístic. Les espectaculars acrobàcies de The Black Blues Brothers de divendres i El Repte d'Impro Barcelona van omplir l'Espai Interfren de plaça Catalunya.

A la Cate hi han actuat el duet Compagnia Baccalà amb Pss Pss una barreja entre Charlie Chaplin i Cirque du Soleil guardonat amb 13 premis així com Clownppelia de Capa i Espasa, un espectacle d'humor gestual. Avui s'hi representa Mad Office, de la companyia de Nova Zelanda Trygve Wakenshaw & Barnie Duncan que per primer cop es veurà a Catalunya i a l'Estat.

A més, per primera vegada, la figura de Dalí irromp en el festival. El presentador i guionista Jaïr Domínguez va oferir divendres la confèrència central dedicada al Dalí Còmic i la faceta més humorística del geni del surrealisme. La novetat d'enguany és la incorporació del Teatre del Bon Pastor, que acull aquest diumenge 10 años de sombras en l'especialitat de teatre d'ombres amb les mans.