Salvem el Tren Empordà denuncia la «deixadesa» a les estacions entre Figueres i Portbou

L'Associació Salvem el Tren Empordà ha denunciat la "deixadesa" i la falta d'informació "alarmant" a les estacions que hi ha entre Figueres i Portbou (Alt Empordà). L'entitat lamenta que la falta d'inversió es demostra en unes instal—lacions "velles" i que en alguns casos resulten "perilloses". En aquest sentit, el portaveu de Salvem el Tren Empordà, Josep Maria Loste, ha destacat les parades de Colera i Vilajuïga, on ha reclamat una "millora ràpida i decidida". "Vilajuïga és una estació estratègica perquè moltes persones que volen anar a Roses hi podrien parar, i no s'ha fet res", lamenta. Loste també ha reclamat més freqüència de trens, especialment dels Mitja Distància (MD), que ha reclamat que parin a totes les estacions.

Malestar entre els usuaris de Renfe que es mouen entre les estacions de Figueres i Portbou. El mal estat de les instal—lacions fa que, en alguns casos, sigui fins i tot "perillós" pujar o baixar del tren. Especialment a les parades de Vilajuïga i Colera (Alt Empordà), on la falta d'inversions és "alarmant" segons explica el portaveu de Salvem el Tren Empordà, Josep Maria Loste.

A més, des de l'entitat també denuncien una "deixadesa evident" tant en el manteniment com en l'atenció als usuaris. "Si tu has de pujar o baixar a Colera, per exemple, no tens ni idea si el tren va a l'hora o amb retard", denuncia Loste.

En aquest sentit, també es queixa la Carme que viatja puntualment a Portbou i diu que a partir de Figueres "es fa evident" el mal estat de les estacions. Però la queixa més habitual entre els usuaris, és la falta d'informació.

El problema és que no hi ha personal que atengui els viatgers. Això fa que si el tren va amb retard no hi hagi ningú per comunicar-ho. "Això és una forma de deixadesa també", lamenta Loste. De fet, un dels problemes més habituals entre els usuaris és que en moltes ocasions pugen al tren sense poder comprar el bitllet, i això obliga a fer-ho al tren i donar

explicacions al revisor.

Amb tot, des de l'entitat confien en què la pressió dels pobles donarà resultat i Renfe i Adif acabaran invertint com ja han fet a l'estació de Portbou, on s'han aixecat les andanes i

s'està instal—lant un ascensor.



Més freqüències



Una altra demanda de Salvem el Tren Empordà és augmentar la freqüència de trens que paren en aquestes estacions. En concret, reclamen que tots els Mitja Distància (MD) que arriben a Portbou també facin parada a Colera, Llançà o Vilajuïga, que sempre han d'esperar a que arribi un rodalies.

En aquest sentit, Loste ho ha comparat amb la part de la Catalunya del Nord on els trens de l'SNCF paren a totes les estacions que hi ha des de Perpinyà fins a Cervera de la Marenda, just abans de Portbou.

Loste també ha reclamat que es facin inversions en tecnologia, en concret ha reclamat que es posi accés a internet gratuït a les estacions.