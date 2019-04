Apareixen els primers «top manta» al passeig de Santa Margarida de Roses

Els venedors ambulants il·legals han començat a aparèixer a Roses i aquesta Setmana Santa s'han pogut veure algunes parades de manters al passeig de Santa Margarida. L'Associació de Veïns es queixa que se'ls ha pogut veure treballant sense que ningú els fes fora.

Tot i que no arribaven a una desena, la seva presència just la setmana en què comença a incrementar-se l'ocupació fa evident que és un dels punts que atrau aquests venedors.

El debat es repeteix cada any abans de l'estiu, per la incapacitat fins al moment de frenar aquesta activitat en un dels punts de major presència de turistes de la Costa Brava. Al llarg de més d'un quilòmetre de passeig se n'arriben a acumular centenars.

Des de l'Associació de Comerciants i Veïns han evidenciat que mentre moltes botigues estaven buides, al passeig la gent comprava a les parades dels venedors il·legals, cosa que consideren que afecta molt el comerç. Per això estan molestos perquè els «top manta» han pogut vendre sense que ningú els fes fora, diuen.

L'Ajuntament va posar el problema sobre la taula a la darrera Junta de Seguretat i el conseller d'Interior, Miquel Buch, es va comprometre a col·laborar.



Sense seguretat privada

L'any passat l'alcaldessa de Roses, Montse Mindan, es va queixar que els havien deixat sols per afrontar el problema. Només la Policia Local i agents de seguretat privada van fer front a la venda ambulant il·legal. Per aquest any només es preveu que ho faci la Policia Local però es va anunciar que es contractaran vuit agents més durant sis mesos.

Les càmeres de seguretat són un altre dels elements que s'ha posat en marxa en els darrers anys per frenar el fenomen. S'estudia col·locar una nova càmera al passeig.