El mar escup deixalles a cap de Creus

El mar escup quilos de deixalles a les cales protegides del Parc Natural del Cap de Creus. La situació és habitual arreu del litoral però en alguns indrets es dona amb més freqüència.

Al sector de la Mar d'Amunt caiaquistes habituals es van trobar fa unes setmanes tota mena d'estris, objectes i plàstics a cala Serena. Van amuntegar les restes a l'espera que es recullin. Des del Departament de Medi Ambient de la Generalitat han informat que se solen fer neteges entre finals de maig i principis de juny. Ara caldrà veure si els temporals dels darrers dies no s'han endut de nou les restes cap a un nou destí.

La benzinera més propera des de la cala Serena està a una vintena de quilòmetres. És com a mínim el recorregut que han hagut de fer els guants de protecció per als usuaris que s'han acumulat a la cala, si és que provenen d'allà. També s'hi acumulen globus de festes infantils, estris de pesca -molt habituals arreu del litoral-, un bidó de dos-cents litres de plàstic, entre molts altres petits objectes o plàstics.



Localitzades amb caiac

El biòleg Eduard Marquès i un company que naveguen en caiac per aquest litoral van retirar entre un 60 i un 70% de les deixalles, les més lleugeres. La resta les van amuntegar en un racó allunyat del mar amb rocs al damunt per evitar que el vent de tramuntana que bufa sovint les faci voleiar i a l'espera que siguin recollides.

La brutícia recollida per ser retirada

No havien passejat per aquestes cales des dels temporals de llevant del novembre i van quedar sorpresos per la brutícia a cala Serena. «És una joia de lloc, difícil d'arribar-hi a peu, paradisíac», relata Marquès, que lamenta que quan hi arribis et trobis aquest panorama. Però els plàstics s'han convertit en un element més del mar.

El biòleg constata que els plàstics no només són visibles a l'exterior sinó que mirant a contrallum des de sota el mar es poden veure micropartícules de tots colors.

Està convençut que podries arribar a conèixer la història de moltes de les deixalles per arribar fins al punt on van ser llançades. A la Mar d'Amunt n'arriben sovint des de França. Fa un parell de mesos es va portar a terme una neteja de les restes de petroli d'un mercant accidentat a Còrsega. La neteja d'aquests indrets litorals és més complicada i menys habitual que si es trobés a terra ferma.

Des del Departament de Medi Ambient de la Generalitat han explicat que «la neteja de les cales és una competència municipal, però de les que són de més difícil accés se n'encarrega el parc natural». Justament alguns dels punts on s'acumulen residus són les cales més salvatges del parc natural i, per tant, les menys freqüentades. Això fa que probablement els elements que s'hi acumulin els arrossegui el mar.



Propera neteja a la cala

Les previsions de Medi Ambient són que portin a terme una neteja de residus entre finals de maig i principis de juny, després de l'hivern de temporals i abans que arribi el gruix de turistes que ompliran les cales.

Des de la Generalitat remarquen que hi ha entitats al territori que també vetllen per mantenir net el litoral. Segons han explicat, estava prevista la setmana passada una neteja a cala Tavallera per part d'una associació de caiaquistes, que es va haver de suspendre pel mal temps.

La proliferació de residus al mar en les darreres dècades converteix en insuficients les iniciatives que s'han portat a terme fins al moment a l'hora de mantenir alguns espais litorals nets.

A Llançà, els voluntaris del col·lectiu Platges Netes van portar a terme diumenge una neteja als sorrals del port i la gola de Llançà. Es van recollir fins a 40 quilos de brossa.



Marquès creu que potser seria adient fer neteges entre temporal i temporal i «mobilitzar-nos tots plegats i fer neteja» abans de mostrar a estudiosos o turistes aquest entorn natural.



Temporal de llevant

Justament des de fa un parell de dies a la costa de la comarca de l'Alt Empordà és visible un fort temporal de llevant que està deixant onades de més de tres metres. Caldrà veure quan el mar es calmi si s'ha endut de nou els residus de cala Serena mar endins o n'ha escopit de nous.