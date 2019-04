L'hospital de Figueres intenta captar especialistes

L'hospital de Figueres busca especialistes per cobrir les places vacants en els serveis de digestologia i cardiologia. El centre sanitari, gestionat per la Fundació Salut Empordà, té dificultats per captar i retenir talent. És una situació habitual en els centres perifèrics com el de Figueres i que, en canvi, no pateixen aquells més cèntrics.

La Fundació necessita incorporar un cap clínic del servei d'aparell digestiu, un metge o metgessa adjunt en digestologia i un altre en cardiologia. També busquen un especialista en medicina familiar i comunitària al servei d'urgències de l'hospital. Dues d'aquestes vacants ja es troben en el procés final de sel·lecció, segons fonts del centre. Les ofertes demanen l'especialització via MIR o especialitat homologada.

Ja sigui per motius laborals, econòmics o bé per la condició de l'Alt Empordà, a l'hospital de Figures li costa retenir i captar personal. A tall d'exemple, segons es desprèn de l'estudi realitzat per l'economista i exalcalde de Figueres Joan Armangué, només el 35% del col·lectiu mèdic de l'hospital viu a Figueres. La xifra és símptoma de la situació socioeconòmica de la ciutat així com de la manca d'atractiu de la capital, perquè una part de la població –que coincideix amb treballadors qualificats– hi fixin la residència.

L'hospital de Figueres necessita més metges especialistes. Actualment, als tres centres que gestiona la Fundació (l'hospital, el Centre Sociosanitari Bernat Jaume i l'Àrea Bàsica de Salut de l'Escala) compten amb una plantilla de 198 facultatius metges, i en el global de treballadors, en són 800 els que hi treballen.

L'hospital de Figueres és el centre de referència a la comarca i les instal·lacions pateixen una alta ocupació. Aquesta pressió s'intensifica durant l'estiu, quan el volum de població a l'Alt Empordà creix per l'arribada de turistes però coincideix amb les vacances del personal. Per fer-hi front, la Fundació amplia la plantilla i passa dels 800 treballadors a gairebé els 900. De cara a la temporada d'estiu, l'hospital necessita incorporar vuit auxiliars d'infermeria, dos infermers, set administratius i un metge.



Les últimes millores

L'hospital també té obert el repte d'actualitzar i reformar els espais, entre ells el bloc quirúrgic, però recentment ha actuat en altres espais del recinte hospitalari per millorar l'atenció als pacients.

La darrera actuació ha consistit en l'ampliació de l'espai de rehabilitació, que ha crescut en més de 600 metres quadrats i ha permès doblar els espais dedicats a la rehabilitació. La inversió ha estat de 826.000 euros. Fins ara el centre alt-empordanès tenia només una sala de rehabilitació de 400 metres quadrats que es trobava al Centre Sociosanitari Bernat Jaume i l'ampliació suposa una important millora en l'atenció als pacients.

A més, l'hospital també habilitarà un jardí terapèutic al Bernat Jaume. Serà el primer centre hospitalari de la demarcació a incorporar aquesta instal·lació, i tindrà un cost de 150.000 euros.