Neix a Figueres la Plataforma d'Afectats per la Renda Garantida

La Plataforma d'Afectats per la Renda Garantida s'ha constituït recentment a Figueres. L'entitat denuncia la vulnerabilitat econòmica de «milers de famílies» i la «indiferència» del Govern català. La plataforma alerta que de les 133.746 persones que el 2017 tenien dret a cobrar-la, només se n'han aprovat 10.468.

L'entitat reclama en una carta al president Quim Torra que apliqui la llei de la Renda Garantida. «Els catalans volem un país on poder viure en dignitat, on prevalgui un estat de benestar que vetlli i empari tothom», hi recull el portaveu de la plataforma, Juan Rosillo. En l'escrit alerten que «milers de famílies» no perceben cap ingrés econòmic i que viuen en la «misèria més absoluta». Per tot plegat, reclamen el compliment del subsidi en favor d'una societat «més justa i igualitària».