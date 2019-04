Què fan el divendres 26 d'abril a les Fires de Figueres

Matinal Esportiva per a la Gent Gran

De 10.00 a 12.00 h, Poliesportiu Municipal Roser Llop

Cal portar calçat esportiu i roba còmoda.

Organitza: Ajuntament de Figueres

Festa de l'arbre

09.30 h, Pineda pujada del castell de Sant Ferran

Amb la participació de l'alumnat dels centres d'ensenyament de la ciutat.

Organitza: Ajuntament de Figueres

Futbol Sala

15.00 h, Pavelló Esportiu Municipal Rafel Mora

Partit inclusiu de futbol sala entre el Centre Mare de Déu del Mont i el gimnàs

Savas.

Organitza: Gimnàs Savas

taller d'Aikido

15.00 h, Gimnas Savas ( c. Joan Reglà, 5)

Classe gratuïta d'arts marcials.

Organitza: Gimnàs Savas

Hello Fires 2019

18.00 h, Plaça de Catalunya

Dance Me dona la benvinguda a les Fires ballant. Gaudeix d'un espectacle en

família i descobreix la dansa urbana en estat pur.

Organitza: Dance Me Figueres

Final VI Open de Billar a 3 bandes

19.00 h, Club de Billar Alt Empordà - Societat Coral Erato

Partida de finalistes del torneig Fires de la Santa Creu.

Organitza: Club de Billar Alt Empordà

Taller de Nanbudo

De 19.30 a 21.30 h, Gimnàs Savas ( c. Joan Reglà, 5)

Classe gratuïta d'arts marcials.

Organitza: Gimnàs Savas

Inauguració de l'exposició Jove Creació Europea

19.00 h, Casa Empordà

«Jove Creació Europea», mostra de les obres de joves creadors de set països

europeus incloses al projecte biennal Jove Creació Europea, en el qual

Figueres participa des de l'any 2013.

Organitza: Museu de l'Empordà / Ajuntament de Figueres

Mariachis

21.00 h, Carpa de Vilatenim

Actuació del grup de mariachis Luces de México.

Organitza: Ajuntament de Figueres, amb la col·laboració del Consell Municipal i Centre Recreatiu de Vilatenim

Teatre amb «El Preu»

21.00 h, Teatre Municipal el Jardí

El Preu, d'Arthur Miller. Direcció, Sílvia Munt. Interpretació, Pere Arquillué, Ramon Madaula, Lluís Marco i Rosa Renom.

Organitza: Figueres a Escena / Ajuntament de Figueres

Festa Octopussy

23.00 h, Envelat plaça de Catalunya

Balla al ritme dels grans èxits de la ràdio. Donatiu d'1€/persona a l'Associació Ona

Embarraca't

A partir de les 23.00 h

LOS HIJOS DE LA LUNA

Trio bisbalenc de rap i hip-hop format per Largo, Grind i Makro que ha escampat per la xarxa les cançons de la seva maqueta Un antes y un después. Les cançons Loyalty, Noche mala o Al caso ja han aconseguit milers de reproduccions.

FERNANDOCOSTA

Sota el nom artístic FernandoCosta, des d'Eivissa arriba a l'Embarraca't una de les llengües més ràpides del nou rap en castellà. Narcolepsia i Danger son dos dels seus impactes més importants.