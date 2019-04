La riera de Figueres es torna a omplir de brossa un mes després de la neteja

La riera Galligans de Figueres continua patint abocaments incontrolats. El tram descobert discorre pel barri del Culubret –al límit en el terme municipal amb Vi lafant– s'omple amb freqüència de brossa i l'Ajuntament va netejar-lo a finals del mes de març. Un mes després, l'espai manté la tendència incívica i s'omple de garrafes i ampolles de plàstic, llaunes, bosses d'escombraries i altres objectes, com ara una maleta.

La zona es troba en el recorregut a peu des de l'estació del TAV Figueres-Vilafant fins al centre de la ciutat i en nombroses ocasions les formacions polítiques han denunciat l'estat de deixadesa i la mala imatge que es dona al visitant.



Sense pràcticament aigua

La riera no té pràcticament cabal d'aigua, a excepció de l'època de pluges. El passat mes de novembre, el tram descobert presentava una important quantitat de deixalles. Aleshores s'hi acumulaven també tricicles i un cotxet de nadó. Un cop feta la neteja ara fa un mes, la riera ha estat poc temps lliure de deixalles i ja s'està tornant a omplir de brossa.

L'acumulació d'escombraries, més enllà de condicionar la primera impressió de la ciutat, també genera un problema de salubritat. En cas de pluges abundants, l'aigua podria arrossegar-les fins les galeries subterrànies que discorren pel subsòl de la ciutat d'est a oest. De fet, fins i tot podrien ocasionar un problema per a la seguretat, tenint en compte que arran dels aiguats del 2014 es va produir l'esvoranc a la Rambla.

Tot i això, la situació evidencia l'incivisme que pateix la zona oest de Figueres i on l'Ajuntament ha intentat actuar amb la Brigada de Bones Pràctiques, integrada per veïns del barri de Sant Joan.

A escassos metres de distància hi ha contenidors i papereres, però tot i així els abocaments incontrolats de deixalles no cessen.

La problemàtica no és exclusiva d'aquest punt. Al centre de Figueres és habitual trobar acumulació de residus voluminosos i andròmines a la via pública. A més, a la perifèria també hi són habituals els abocaments de restes de plantacions de marihuana en bosses d'escombraria.

L'Ajuntament va intentar combatre el problema instal·lant obstacles «New Jersey». Els punts habituals són els entorns del castell de Sant Ferran, a la carretera de Llers i sota els ponts de l'N-II.