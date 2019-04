La Jonquera serà escenari de la primera sèrie d'Isabel Coixet per HBO

La Jonquera es convertirà en escenari cinematogràfic. La sèrie Foodie Love, produïda per Miss Wasabi Films i dirigida per Isabel Coixet s'ha fixat en el municipi fronterer per rodar-hi escenes que formaran part dels vuit capítols de la producció. El rodatge es farà el proper dilluns 6 maig en un establiment de restauració jonquerenc i l'agència d'actors A'Gency busca figurants residents a la Jonquera o a les comarques gironines que hi participin.



Es tracta de la primera sèrie que dirigirà Coixet i ho farà sota l'encàrrec de la plataforma HBO. La producció constarà de vuit capítols de mitja hora de duració i el rodatge passarà per la Jonquera, Barcelona, França, Roma i Tòquio. La peculiaritat és que es gravarà en restaurants reals i amb menjar de veritat, un dels quals serà a la Jonquera.





De fet,, i aquest és precisament un dels principals atractius de la Jonquera, sobretot per al client francès i que en aquesta ocasió ha atret l'interès de la productora.amb el requisit que siguin veïns de la Jonquera o rodalies. Busquen perfils de nens i nenes d'entre 8 i 16 anys i adults de totes les edats, fins els 70. Els interessats han d'enviar un correu electrònic especificant el nom complet, un telèfon de contacte i dues fotografies adjuntes actualitzades (series.actors@gmail.com).Des de l'Ajuntament, però, asseguren no tenir-ne constància, ja que es tracta d'un rodatge en un recinte privat. Ambdues al castell de Requesens., recrearà la relació de dos joves que es coneixen a través d'una aplicació de cites per amants de la gastronomia. Els rols protagonistes els encarnarà l'actriu Laia Costa –que donarà vida a una editora recelosa de les relacions amoroses– i Guillermo Pfening –que es posarà a la pell d'un exitós matemàtic.Foodie Love es comença a rodar aquest 2019 peròi serà la tercera ficció original espanyola d'HBO, que ja es va estrenar amb l'anunci de Patria, que arribarà el 2020 a la plataforma via streaming, i 30 monedas, una sèrie de terror d'Àlex de la Iglesia.El terme municipal de la Jonquera ha sigut també l'escenari d'altres produccions cinematogràfiques, com són les pel·lícules Pàtria. La llegenda D'Otger Cataló i els 9 barons de la fama (2017) i El Caballero del Dragón (1985).