Mor el conductor d'una furgoneta en una sortida de via a l'N-II a Bàscara TRÀNSIT

Accident mortal a Bàscara. El conductor d'una furgoneta va perdre la vida ahir en un accident de trànsit a l'N-II, segons va informar el Servei Català de Trànsit. El sinistre es va produir al punt quilomètric 738 de la carretera al seu pas per Bàscara per causes que s'estan investigant.

Arran de la incidència, s'han activat cinc patrulles del cos dels Mossos d'Esquadra, sis dotacions dels Bombers de la Generalitat, i l'helicòpter i una ambulància del SEM (Sistema d'Emergències Mèdiques). Els Mossos d'Esquadra van rebre l'avís quan passaven pocs minuts de les sis de la tarda d'ahir.

La víctima mortal del sinistre viari mortal era un veí de Sant Feliu de Buixalleu, J.T.P., de 62 anys.

Amb aquesta darrera víctima, ja són 46 les persones que han mort en accidents de trànsit enguany a la xarxa viària interurbana de Catalunya.

La furgoneta va sortir de la via i es va encastar contra la vegetació del marge, quedant completament bolcada.

Quant a l'afectació viària, els vehicles van circular amb pas alternatiu en el tram del sinistre i es van registrar cues de mig quilòmetre en els dos sentits de la circulació.

La sortida de via es va produir en un tram recte de l'N-II. Aquesta carretara, al seu pas per Bàscara, és un dels punts que històricament ha registrat més accidents de trànsit.

La prohibició per a camions ha reduït la sinistralitat, però la setmana passada l'alcalde de Bàscara posava de manifest que sis anys després encara pateixen accidents i reclamava la instal·lació d'un semàfor més dins el nucli urbà.