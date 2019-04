Desenes de figuerencs visiten el parc de Bombers per primer cop des que es va remodelar

Desenes de persones visiten aquest dissabte el parc de Bombers de Figueres, en la jornada de portes obertes que se celebra en motiu de les festes de Santa Creu. Es tracta de la primera vegada que els figuerencs tenen la possibilitat de veure les instal—lacions des de que es va inaugurar el nou parc, una reivindicació històrica dels sindicats i dels mateixos professionals. Entre les diferents activitats que s'han preparat hi ha la baixada en tirolina, a més de diverses demostracions dels Bombers com apagar el foc d'una paella, o mostrar com excarceren una persona que ha patit un accident de trànsit i ha quedat atrapada. La jornada està previst que acabi pels volts de les dues del migdia i hi participen una trentena de bombers. També hi ha altres cossos com Agents Rurals, SEM i Policia Local.