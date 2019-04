L'altre dia vaig obrir un «fil» al mur de Facebook titulat «No ets de Figueres si no...» tot preguntant-me per quines raons, que suposava jo, benvolguts lectors, segurament devien ser d'ordre geoestratègic i infraestructural supranacional de difícil comprensió pel comú dels mortals, els trens AVE arrenquen i paren, a l'estació de Figueres-Vilafant, més enllà d'un tir de pedra de l'accés subterrani a les andanes i de l'espai protegit amb pèrgola, de manera que, quan plou, si corres pots acabar per terra i, si no, xop.

I ja, a la vegada, invitava a algun responsable d'ADIF o representant polític de la ciutadania, aquests que tant ús fan de les xarxes socials per expandir les seves proclames o criticar les dels altres, a què es fes company de reivindicació i es comprometés, ara que ens trobem en doble campanya electoral, a fer quelcom tipus de gestió per solucionar, en la pròxima i ja propera legislatura aquest hàndicap. Però no, com en el tango, «silencio en la noche»...

Un amic internauta m'ho ha intentat explicar dient que la de Figueres-Vilafant no és exactament una estació sinó només un PAE (Puesto de adelantamiento y estacionamiento), i que la solució vindrà més endavant de la mà de la construcció de l'estació definitiva, amb la independència dic jo, o com Godot: avui no però demà sí.

Altres han fet broma, reivindicant la salut que faciliten les caminades (però obviant els perills dels refredats) i altres més incisius denuncien l'absoluta manca de preocupació per l'atenció als clients.

Un servidor, encara que no acabi de comprendre les raons tècniques que sembla que motiven aquesta desagradable i repetitiva circumstància, no entraré a discutir aspectes d'explotació de l'enginyeria ferroviària.

Però com a simple i mortal turista accidental sí crec estar en disposició de recomanar alguna solució que encara que potser també provisional duri fins a la construcció de la nova estació prevista ad calendas gregas: ¿La prolongació de la pèrgola de protecció fins al, punt d'arribada i sortida dels trens desajustaria el compte de resultats d'ADIF?